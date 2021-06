L’avete riconosciuta? Ecco cosa fa oggi la bambina della nota pubblicità

Ecco come è diventata e cosa fa oggi Sara Falzone, la protagonista della celebre pubblicità Barilla

Tutti ricorderanno la storia pubblicità Barilla. Andata in onda nel 1987 su tutte le reti televisive, il noto spot aveva come protagonista una bambina che indossava un impermeabile giallo e con in mano un gattino. La tenerezza di quelle immagini è rimasta impressa nella televisione. Il nome della protagonista è Sara Falzone e molti si sono chiesti che fine abbia fatto la protagonista della storica pubblicità.

Il noto spot ritraeva una dolce bambina che, appena uscita da scuola, perde il pullman che avrebbe dovuto riportarla a casa. Costretta ad andare a piedi sotto la pioggia, nel tragitto incontra un gattino abbandonato. La bimba lo prende e decide di portarlo a casa. Nel frattempo, sua mamma guarda l’orologio e, quando la bimba rientra, scola la pasta, dando anche da mangiare al piccolo micio.

Ma chi è la protagonista della pubblicità che ha fatto la storia del piccolo schermo? Il suo nome è Sara Falzone e della ragazza, purtroppo, si san ben poco. Alcune immagini risalenti al 2014 ritraggono una ragazza mora e riccia. Sara ha mantenuto lo stesso sorriso della bambina dall’impermeabile giallo protagonista della pubblicità.

Sara Falzone è apparsa in tv nel 2010 nel programma condotto da Fabrizio Frizzi Attenti a quei due. Dopo questa apparizione televisiva, di Sara Falzone si è persa qualsiasi informazione. Sembra infatti che la protagonista della nota pubblicità non abbia profili Instagram o Facebook.

Dunque Sara Falzone non è presente in alcun modo sul web. Per questo è difficile reperire informazioni su di lei. Fatto sta che con la sua dolcezza e tenerezza ha conquistato migliaia di telespettatori contribuendo a rendere unica una delle pubblicità più belle della storia della televisione italiana.