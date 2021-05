L’avete riconosciuta? Ecco il ricordo di Fabrizio Frizzi condiviso dalla ballerina

Giulia Stabile è la vincitrice della ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. La ballerina ha infatti avuto la meglio sul cantante San Giovanni, con il quale ha una storia d’amore nata tra i banchi della scuola. In questi giorni, il nome della ballerina è uno dei più chiacchierati non solo per la vittoria ad Amici ma anche per uno scatto condiviso sulla sua pagina Instagram.

Il suo grande talento l’ha portata ad aggiudicarsi la vittoria della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Giulia Stabile è oggi uno dei personaggi più chiacchierati del momento. In molti, infatti, sbirciando il suo profilo Instagram non hanno potuto fare a meno di notare lo scatto che la ritrae da bambina accanto a uno dei più grandi conduttori, Fabrizio Frizzi.

Infatti, Giulia ha avuto la fortuna di incontrare uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo, scomparso prematuramente nel 2018. E, in quei giorni che hanno segnato un lutto per la televisione italiana, Giulia ha voluto ricordare il grande conduttore con uno scatto che la ritrae accanto a lui quando era solo una bambina.

Finalissima Amici 20, le parole di San Giovanni a Giulia Stabile

Nella finalissima di Amici 20 andata in onda sabato 15 maggio, la vincitrice del talent ha avuto la meglio sul cantante San Giovanni, da sempre uno dei favoriti. Tutti sanno che i due hanno iniziato una storia d’amore all’interno della scuola. E, in occasione della finalissima, il cantante ha voluto dedicare dolci parole alla ballerina.

In particolar modo San Giovanni ha affermato che, sin dai primi giorni dell’inizio del programma, sia stato subito affascinato dalla fragilità e dall’insicurezza di Giulia riguardo il suo aspetto. Proprio per questo motivo il cantante le ha rivolto delle dolci parole: