L’avete riconosciuta? In questa foto postata sui social la conduttrice è uguale a sua figlia: “Guardate com’ero truzza!”

Michelle Hunziker ha condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto risalente al passato dove si nota facilmente la somiglianza con sua figlia Aurora Ramazzotti. Nella foto in questione la showgirl ha sottolineato il look animalier fatto di body e jeans a vita alta. Ovviamente, sin da subito, la conduttrice è stata invasa di complimenti da parte dei fan.

Da molto tempo ormai sui social personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo condividono scatti della loro vita risalenti al passato. Pare proprio che anche Michelle Hunziker abbia aperto la scatola dei ricordi, pubblicando sulla sua pagina Instagram una foto di quando la nota showgirl aveva solamente 13 anni.

Impossibile non riconoscere la somiglianza con sua figlia Aurora Ramazzotti, come anche le fanno notare i numerosi fan tramite commenti sotto lo scatto da lei condiviso.

Nella foto, la conduttrice di Striscia la Notizia ha sottolineato il suo look animalier, commentando i tempi passati con queste parole:

Hahahahah! Reperto storico del mio passato!!! Avevo 13 anni… ed ero la classica svizzera tedesca al Mare Adriatico! Per la precisione qui ero a “Gatteo a mare”!!! Per me Gatteo era come essere alle Maldive!!! Guardate com’ero truzza!!!! Sto male!

Michelle Hunziker ha voluto mettere in risalto soprattutto il suo look, caratterizzato da un body animalier e dei jeans a vita alta borchiati. Dopo la condivisione dello scatto risalente al passato, moltissimi sono stati coloro che hanno riempito di complimenti la bella conduttrice svizzera, facendole notare che già a quell’età era bellissima.

Altri, invece, non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza con sua figlia Aurora, avuto dall’ex marito Eros Ramazzotti. Mamma e figlia, come anche si può evincere dalle loro pagine social, hanno un rapporto bellissimo. Inoltre, stando a quanto dichiarato da Michelle, è stata proprio Aurora ad insegnare a sua mamma l’utilizzo di Instagram. Spesso le due posano insieme in scatti condivisi poi sui social a dimostrazione del fatto che Michelle e Aurora sono molto legate e unite da un rapporto unico e speciale.