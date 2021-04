L’avete riconosciuta? La nota presentatrice fece innamorare Renato Zero

Enrica Bonaccorti fu ad un passo nel diventare la moglie di Renato Zero

Enrica Bonaccorti è stato uno dei personaggi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Classe 1949, la donna può vantare una lunga carriera da attrice, conduttrice radiofonica e attrice. Oltre a ciò, ha posato per le più importanti riviste per uomini ed è salita nei più importanti palcoscenici teatrali.

Oggi Enrica Bonaccorti appare completamente diversa rispetto agli esordi della sua carriera televisiva. É stato uno dei personaggi di punta del piccolo schermo negli anni Ottanta e Novanta. Ma la nota presentatrice è ricordata anche per essere stata colei che ha fatto innamorare uno dei più grandi artisti del panorama della musica italiana, Renato Zero.

Enrica Bonaccorti e Renato Zero stettero insieme per diverso tempo, prima che l’uomo scoprisse la sua omosessualità. Fu grande lo sforzo che la donna fece per introdurre l’allora giovane Renato nella scena musicale italiana. Dopo molti anni la nota conduttrice ha dichiarato:

Avevo vent’anni, mi vestivo da grande e fingevo di essere la sua agente, l’agente di Renato Fiacchini, vero nome di Renato Zero.

Il loro amore era talmente forte tanto che i due arrivarono a parlare di matrimonio. Di lì a poco, però, la loro storia fu destinata a terminare. Da quel momento, Enrica Bonaccorti e Renato Zero intrapresero delle strade diverse.

Stando a quando dichiarato dall’attrice e conduttrice, quando i due si incontrarono di nuovo, l’artista svelò all’ ex compagna il suo segreto. Queste sono state le parole di Enrica Bonaccorti:

Lui ci tenne a comunicarmi che si era innamorato di nuovo. Io gli chiesi ‘la conosco?’ e lui mi rispose ‘no, LO conosci.

Nonostante le diverse strade che i due intrapresero, Renato Zero ed Enrica Bonaccorti hanno mantenuto nel tempo un rapporto speciale e profondo al quale i due tengono molto. Dopo la relazione con il noto cantante, Enrica Bonaccorti sposò Daniele Pettinari. Dal loro matrimonio nacque la loro figlia Verdiana. I due, però, si separarono dopo due anni dalle avvenute nozze.