L’avete riconosciuta? La sua foto da piccola ha incantato tutti

La riconoscete la bambina nella foto? Quando vi diremo di chi si tratta rimarrete a bocca aperta! Intanto, eccovi un indizio: oggi donna, è una delle protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne.

L’anticamera del successo

Il dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, è ogni volta in grado di catalizzare l’attenzione di tantissimi telespettatori. Questo per via delle storie d’amore che si vanno a creare di puntata in puntata. Talvolta c’è il lieto fine, in altre occasioni no. Comunque sia le dame e i cavalieri hanno una grossa opportunità, con particolare riferimento a chiunque possieda delle velleità nello spettacolo: così facendo hanno, infatti, modo di ottenere notorietà.

Vivarelli e Manetti fanno scuola

Che poi ciò valga la partecipazione ad altri show, dipende da una commistione di fattori. Certamente le ultime indiscrezioni in merito lasciano ben sperare.

Secondo quanto infatti riportato negli scorsi giorni, per entrare a far parte del cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi sarebbefo in lizza due cavalieri: Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli.

Immediatamente riconoscibile

Una professione la dama ce l’ha e se la tiene bene stretta. Si tratta di Carlotta Savorelli, la quale, assente da un po’ di tempo in studio, di mestiere fa la vocalist. Tra i personaggi più amati in assoluto del format Mediaset, sul suo aggiornatissimo profilo Instagram ha condiviso una immagine di quando era una bambina. Una immagine favolosa, in cui, come le hanno puntualmente segnalato i seguaci, è immediatamente riconoscibile.

Carlotta Savorelli resta uno splendore

Lo stesso sguardo profondo, la stessa espressione, gli stessi capelli biondi. I follower hanno commentato la foto rivolgendole sentiti complimenti, perché fin da tenerissima età era uno splendore. In molti le continuano a domandare come mai abbia deciso di allontanarsi dallo studio tivù, nell’auspicio di vederla riapparire, poiché i suoi modi di fare e i suoi flirt li adorano.