L’avete riconosciuta? Oggi è una bellissima mamma e in questa foto assomiglia tantissimo al suo principino

Qui ve la mostriamo da bambina. E, anche se a primo acchito, vi potrebbe sfuggire di chi si tratta, è un nome molto famoso dello spettacolo italiano. La bellissima principessa della foto è, infatti, Melissa Satta. L’ex velina di Striscia la Notizia è oggi una donna dal fascino magnetico. Tutte le curve sono al posto giusto, e ogni suo scatto sensuale manda in visibilio gli innumerevoli followers.

Melissa Satta circondata da affetto

Stavolta, però, è tempo di accantonare, almeno per un attimo, la femme fatale e di tornare indietro coi ricordi, fino ai primi anni di Melissa Satta. Quando era una semplice bimba. L’immagine condivisa in rete è inedita, mai vista prima. Una specie di regalo concesso agli ammiratori, che ogni giorno non le fanno mai mancare il loro affetto e sostegno. Il calore virtuale trasmesso dalla community la aiuta a svegliarsi con il sorriso. Un compito mica facile, se si pensa alla lunga relazione tramontata insieme al calciatore Kevin Prince Boateng.

Valanga di commenti

L’espressione è un po’ imbronciata e stretta fra le manine tiene una bambola. L’outfit? Un pigiamino bianco con su un cardigan in stile indie, decorato sulle tonalità del bianco e del corallo. Il bianco, d’altronde, è il simbolo della purezza e le sta una favola.

Nella didascalia del post, la showgirl ha semplicemente scritto: “Ho detto Buona notte”, con tanto di hashtag #minime. In una manciata di minuti sono comparsi sotto dolcissimi commenti.

Like e messaggi in quantità

Tanti, tantissimi i like e i messaggi lasciati dai fan, pure da personaggi pubblici, tipo Marica Pellegrinelli (ex del mitico cantautore Eros Ramazzotti) e Bianca Brandolini.

Melissa Satta: la perfetta copia

Credit: Melissa Satta – Facebook

Leggendo i commenti, i “bellissima” e gli “stupenda ieri come oggi” si sprecano. Ma c’è un altro dettaglio, colto da parecchi utenti: la somiglianza impressionante con il figlio Maddox. A quanto pare la Satta ha “realizzato” una perfetta copia di sé stessa!