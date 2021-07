Giulia Salemi è senza ombra di dubbio uno dei personaggi del momento. Bellissima e trendy, l’influencer italo-persiana è seguitissima sui social dove non perde occasione per immortalare i momenti della sua vita quotidiana. Grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip Giulia si è fatta conoscere a 360 gradi. La sua disarmante bellezza, oltre che la sua spontaneità e simpatia hanno contribuito a far crescere la sua popolarità. Ma vi siete mai chiesti come era Giulia Salemi da piccola? Scopriamolo insieme.

Sui social e sul piccolo schermo Giulia Salemi è uno dei volti più amati. Di recente la mamma dell’influencer italo-persiana, Fariba Tehrani ha condiviso alcuni scatti del passato riguardanti proprio Giulia. Osservando le immagini in questione, possiamo dire che Giulia Salemi aveva un aspetto completamente diverso da quello con cui oggi siamo abituati a vederla.

Tutti coloro che seguono Giulia Salemi non hanno potuto fare a meno di notare lo speciale legame che la lega a mamma Fariba. Sin dagli esordi televisivi dell’influencer, la donna ha cercato sempre di sostenere sua figlia andando contro tutto e tutti. Un po’ di tempo fa l‘ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha postato uno scatto che ritrae la giovane influencer da piccola.

Le immagini di Giulia Salemi condivise da mamma Fariba mostrano una Giulia completamente diversa rispetto a quella che siamo abituati a vedere oggi. Anche da piccola, comunque, l’influencer italo-persiana aveva dei lunghi capelli che teneva raccolti. Un dettaglio che però non è passato inosservato ai fan dell’ex gieffina sono senza dubbio gli occhiali da vista.

Sono molte le occasioni in cui mamma Fariba condivide sui social scatti di Giulia appartenenti al passato. Le immagini pubblicate dalla mamma di Giulia Salemi mostrano diversi momenti di vita vissuti dall’influencer. Tra questi possiamo ricordare il periodo in cui la giovane faceva danza o quello in cui portava la frangia o il caschetto.

Nonostante i grandi cambiamenti che l’hanno caratterizzata nel tempo, Giulia Salemi conserva da sempre un dettaglio che non è passato inosservato. Stiamo parlando del suo tipico sguardo da orientale che da sempre la contraddistingue.