L’avete riconosciuta? Oggi è una delle showgirl più chiacchierate del momento

É senza dubbio una delle showgirl più amate della televisione italiana. Ultimamente abbiamo avuto occasione di vederla nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip accanto a Pupo. Stiamo parlando di Antonella Elia la quale ha partecipato anche a Temptation Island insieme al compagno Pietro Delle Piane. Molto attiva sui social, la showgirl piemontese ha deciso di aprire la scatola dei ricordi condividendo con i suoi followers uno scatto del passato.

Antonella Elia come non l’avete mai vista. Ultimamente è abitudine tra i VIP condividere sulle proprio pagine social scatti appartenenti al passato. Questa volta tocca proprio all’ex opinionista della quinta edizione del Grande Fratello Vip che, con i suoi 340 mila followers sulla sua pagina Instagram, ha stupito tutti con una foto del passato condivisa qualche ora fa.

Nel post in questione, la showgirl appare irriconoscibile. Infatti, come possiamo notare, non passa senza dubbio inosservata la chioma mora della showgirl che da anni sfoggia il suo amatissimo caschetto biondo. Allo scatto l’Elia ha accompagnato una breve didascalia:

Sistemando le foto ho ritrovato questa con Slash dei Guns N’ Roses di quando vivevo a Los Angeles! Oggi ci serve un po’ di carica rock! Voi che fate?

Senza dubbio lo scatto condiviso da Antonella Elia non è passato inosservato per un importante dettaglio.

Infatti, sono stati molti coloro che non hanno ricordato i suoi capelli ricci e mori, visto che da sempre la showgirl piemontese appare con il caschetto biondo che da sempre la contraddistingue. Nonostante ciò, però, i moltissimi fan di Antonella Elia hanno molto apprezzato lo scatto condiviso dalla showgirl e hanno lasciato sotto il post commenti pieni di ammirazione. Eccone qualcuno:

Oddio ti stavano benissimo i capelli anche così.

