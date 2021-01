L’avete riconosciuta questa bambina? Da grande i registi la scarteranno perché troppo sexy!

Di solito il problema si presenta al contrario: l’aspetto non è abbastanza attraente o comunque il regista non ti prende in considerazione per l’apparenza, non abbastanza gradevole rispetto a quanto richiesto. La vita, però, è a volte strana e può succedere di vederti scartata perché troppo sexy. Per informazioni chiedere a Catherine Zeta Jones, ritratta nella foto di copertina.

Catherine Zeta Jones: spettacolo di donna

A questo spettacolo di donna è successo… sul serio! Il mitico Andrew Lloyd Webber ha, infatti, rivelato come nel 1990 una sconosciuta Catherine si sottopose ai casting per ottenere il ruolo di Rosa nel musical Aspect of Love, ma sia lui sia il regista, Trevor Nunn, preferirono non ingaggiarla poiché avrebbe distratto gli spettatori maschili dal resto della scena!

La maschera di Zorro l’ha resa una star

In effetti avevano ben d’onde. Il fascino magnetico di Catherine Zeta Jones avrebbe distolto l’attenzione di una nutrita fetta di pubblico. Comunque il suo tempo verrà, verso la fine del decennio: nel 1998 con il personaggio di Eléna Montero nel film La maschera di Zorro.

Inserita nel cast di supporto in Traffic di Steven Soderbergh (2001), ha ricevuto una candidatura ai Golden Globe, mentre la sua performance di Velma Kelly nel musical Chicago (2002) le è valso il premio Oscar e il BAFTA alla miglior attrice non protagonista.

L’affermazione a Broadway

Oltre a sfondare nel cinema, Catherine Zeta Jones, al fianco di Angela Lansbury, ha brillato in quel di Broadway con il musical A Little Night Music. La magistrale prova offerta è stata riconosciuto da un Tony Award, un Drama Desk Award e un Outer Circle Award come migliore attrice.

Catherine Zeta Jones: il matrimonio con Michael Douglas

Sposata con il collega Michael Douglas forma una delle coppie più celebri e ammirate dello showbiz USA. Dal legame tra i divi di Hollywood sono venuti al mondo due figli: Dylan e Carys.