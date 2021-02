L’avete riconosciuta? Qui era solo una bambina, ora è una delle donne più amate in Italia e ha sposato una leggenda

Oggi è una delle conduttrici più amate del panorama della tv italiana. E molto presto la vedremo sul piccolo schermo al timone de L’Isola dei Famosi. Stiamo parlando ovviamente di Ilary Blasi che sui social pubblica una foto da bambina. Impossibili non notare la somiglianza con la sua ultima figlia, Isabel.

Ilary Blasi è una delle donne più apprezzate del mondo dello spettacolo. Con la sua spontaneità e simpatia è riuscita a conquistare non solo il piccolo schermo ma anche il mondo dei social. La conduttrice, infatti, è molto seguita su Instagram dove non manca occasione per mostrare momenti della sua quotidianità.

Molto presto la vedremo al timone della conduzione de L’Isola dei famosi. Nel frattempo Ilary Blasi, in attesa di questa nuova avventura, pubblica sui social una foto di quando era bambina. Ovviamente, già all’epoca era evidente la sua straordinaria bellezza, anche se i suoi followers non hanno potuto fare a meno di individuare un dettaglio.

Come molti altri personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, anche Ilary Blasi ha deciso di aprire la scatola dei ricordi sui social. E dunque, in occasione del compleanno di sua sorella Silvia, ha pubblicato uno scatto risalente alla sua infanzia.

Da come possiamo osservare, la conduttrice presentava un look total pink, aveva i capelli molto corti, biondissimi e con la frangia. L’occasione in cui è stata scatta la foto era la festa di compleanno di un’amica. In questo scatto, però, i followers della conduttrice non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio.

La foto da bambina di Ilary Blasi e la somiglianza con Isabel

Infatti, dallo scatto pubblicato da Ilary Blasi su Instagram, si può notare la somiglianza alla sua ultima figlia, Isabel. Infatti, entrambe hanno gli stessi capelli biondi e lisci, oltre che la stessa espressione sveglia e adorabile. Una somiglianza davvero incredibile che potrebbe far scambiare le due per gemelle.