Ilary Blasi, stupenda nell’outfit arancione ma sapete quanto costa l’abito in pelle sfoggiato sui social? Decisamente fuori dal nostro budget

Quasi tutto pronta per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Manca poco all’esordio di Ilary Blasi come conduttrice di uno dei reality più amati di sempre. Nel frattempo, in attesa dell’inizio di questa nuova avventura, la showgirl è apparsa sui social con un look da far invidia a tutti. Non è passato inosservato l’abito indossato dalla moglie di Francesco Totti con un prezzo da capogiro.

In vista dell’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi Ilary Blasi, la quale sarà al timone del programma, ha pubblicato uno scatto sui social che ha fatto impazzire tutti. Il suo look elegante non è di certo passato inosservato.

Uno scatto che ritrae la showgirl in un camerino accompagnato da una didascalia breve ma molto chiara:

Inizia una nuova avventura.

Quasi tutto pronto, dunque, per l’esordio come conduttrice in uno dei reality più amati di sempre, L’Isola dei Famosi.

Nello scatto pubblicato nella sua pagina Instagram, Ilary Blasi appare con un look elegante da far invidia a tutti. La moglie di Francesco Totti si trova in un camerino. Come possiamo vedere, ha optato per un make up naturale, una lunga coda di cavallo che lega la sua chioma bionda. Quello che non è passato inosservato, però, è l’abito indossato dalla donna.

Come possiamo notare, infatti, Ilary Blasi indossa un abito di pelle firmato Genny e dei tacchi color oro. Ma sapete quanto costa l’abito sfoggiato da Ilary nello scatto social? La risposta vi stupirà.

Ebbene, sembra che l’elegante vestito in pelle abbia un prezzo davvero esagerato. L’abito, facente parte del marchio Genny, pare che abbia un prezzo di 1950 euro. Un valore davvero da capogiro. Le scarpe portano invece la firma Casadei e sembra che il loro costo sia di 750 euro. Dunque siamo tutti in attesa di vedere come sarà la nuova edizione de L’Isola dei Famosi al cui timone ci sarà l’indiscutibile Ilary. Quali sorprese ci riserverà la showgirl in questa edizione? Staremo a vedere.