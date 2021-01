L’avete riconosciuta? Qui era una bellissima adolescente, ora è una delle cantanti italiane più amate

Nella foto è ritratta da adolescente insieme alla madre. La sua è una delle voci italiane più belle in circolazione!

Classe 1971, la bambina ritratta nella fotografia è oggi tra le voci più belle in Italia e nel mondo. Ha ottenuto riscontri positivi di vendita pure all’estero, d’altronde che una come Giorgia abbia talento (e in abbandonanti quantità) ce ne si accorge subito.

Giorgia: la vittoria a Sanremo Giovani con Nasceremo

Basta mettere qualche suo pezzo e improvvisamente anche la giornata più buia diventa, tutto ad un tratto, splendente! Sono davvero moltissimi i premi conquistati durante la carriera. I primo assaggi di notorietà li ebbe nel lontano 1993: allora concorse a Sanremo Giovani con Nasceremo. Si piazzò prima e ottenne, in tal modo, l’ingresso tra i Big al Festival della canzone.

Scatto del passato

L’anno seguente sul palco dell’Ariston Giorgia portò E poi: nonostante concluse la corsa al settimo posto, proprio con lo splendido brano presentato alla kermesse iniziò la scalata della cantante verso il successo e la gloria.

I singoli via via estrapolati dai suoi cd raggiungono ogni volta le prime posizioni delle classifiche, mentre le storiche hit vengono ancora ascoltate e cantate da chiunque. Insomma, la romana è una vera star nella penisola. Sui social è particolarmente attiva e parecchi mesi fa ha pubblicato uno scatto del passato davvero notevole.

Auguri di buon compleanno

Sulla sua pagina ufficiale del popolare social network, Giorgia ha strabiliato gli ammiratori con un’immagine, dov’è ritratta da giovanissima accanto alla madre. Correva l’anno “millenovecentoqualcosa” scrive ironicamente l’interprete, prima di fare gli auguri di buon compleanno a mamma: il 20 marzo 2020, in occasione della ricorrenza, ha condiviso la fotografia.

Giorgia: somiglianza incredibile

Il fisico di Giorgia è strepitoso ed è possibile dire che il frutto non è caduto lontano dall’albero! Sotto il post migliaia di utenti le hanno riservato commenti: elogi alla bellezza della beniamina e della madre, Elisa Giordano. Tutti hanno notato la somiglianza incredibile e c’è chi, scherzando, ha chiesto se sia lei quella che sorride.