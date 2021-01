L’avete riconosciuta? Qui non aveva fatto ancora cadere ai suoi piedi un affascinante milionario ma era incantevole

È una delle attrici più stimate e apprezzate del panorama di Hollywood per la grande varietà di ruoli interpretati nel corso della sua carriera in cui vanta la nomination a 3 premi Oscar e la vincita di una statuetta nel 2001. Ma ecco come si presentava da piccola Julia Roberts.

Una bambina dai capelli rossicci e lunghi, solare e con un sorriso che ormai da anni siamo abituati a riconoscere. Appare così Julia Roberts da bambina la quale in un’intervista affronta il tema del bullismo rivolgendo un messaggio ai più giovani.

Sono queste le parole con cui la nota attrice fa un’importante dichiarazione:

Non ero esattamente la più popolare della scuola: ero timida e preferivo non farmi notare dai compagni, che mi prendevano in giro fino a farmi sentire insignificante. I ragazzi di oggi, però, devono affrontare anche un bullismo più cattivo. Quello del web, dove ad aggredire sono hater anonimi. È fondamentale insegnare ai giovani a provare empatia per gli altri.

Dunque l’attrice più amata del panorama holliwoodiano si scaglia così contro il bullismo rivolgendosi soprattutto ai più giovani ai quali, secondo le sue parole, dovrebbe essere insegnata empatia verso gli altri e rispetto reciproco.

La carriera di Julia Roberts

Julia Roberts nasce nel 1967 in Georgia, sin da bambina coltiva il sogno di diventare veterinaria ma una serie di vicissitudini infrangono questo sogno che lascia spazio ad altri, tra cui quello di diventare attrice. Nel 1986 gira la sua prima pellicola ma la svolta arriva nel 1990 grazie al film Pretty Woman in cui recita accanto al collega Richard Gere.

Da questo momento in poi per la nota attrice si aprono le porte di Hollywood che negli anni la consacreranno come un’attrice di fama mondiale e dunque una delle protagoniste più popolari, amate e richieste del panorama del cinema.