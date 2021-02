L’avete riconosciuto? È italiano e qui era giovanissimo, ora è diventato famoso in tutto il mondo e, a breve, potrebbe cambiare il destino del paese

Oggi Mario Draghi per la situazione politica che stiamo vivendo nel nostro Paese è uno dei personaggi più chiacchierati del momento. Sono molte le notizie che trapelano sull’economista, ma ce n’è una che vi stupirà. A parlare è uno dei compagni di scuola dell’uomo. Sapete di chi si tratta? Stiamo parlando del conduttore Giancarlo Magalli.

Giancarlo Magalli, come dichiarato in un’intervista, è stato uno dei compagni di scuola di Mario Draghi. E con piacere ricorda i vecchi tempi raccontando anche qualche curiosità sull’ex compagno di classe. Queste sono state le sue parole:

Draghi era intelligente, simpatico e una persona molto corretta: non era uno di quelli che faceva la spia al professore. Insomma, era una persona estremamente piacevole. Da ragazzino era come adesso, con la sua riga, pettinato come adesso e sempre con quel sorriso che era il suo biglietto da visita.

Sono molte le parole di stima spese dal conduttore verso l’economista. I complimenti rivolti all’uomo non finiscono qui e Giancarlo Magalli dichiara ancora:

Una persona seria, competente e onesta. Ha mille pregi. Anche perché, con gli incarichi che ha ricoperto e con le iniziative coraggiose che ha preso, se avessero avuto un millimetro per attaccarlo lo avrebbero distrutto. Ma è appunto inattaccabile.

Inoltre Giancarlo Magalli sottolinea la bravura di Mario Draghi a scuola senza però annotarlo come un secchione. Lo ricorda sempre come una molto persona solare, sorridente e davvero in gamba. Queste sono le sue dichiarazioni a riguardo: