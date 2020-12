L’avete riconosciuto? In queste foto era giovanissimo, famosissimo e non si era ancora “innamorato di tuo marito”

Spuntano sul web le foto di Cristiano Malgioglio da giovane, ecco come era in passato

Di recente sono apparse sul web alcune foto inedite di uno dei personaggi più chiacchierati e particolari all’interno del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Cristiano Malgioglio che con il suo senso dell’umorismo sa bene come conquistare la simpatia del suo pubblico. Scopriamo insieme come era il cantautore da giovane.

Cristiano Malgioglio è uno dei personaggi televisivi più amati e stimati dagli italiani. La carriera del celebre cantautore è iniziata proprio dalla sua più grande passione: la musica. D’altronde non è solo grazie a quest’ultima per cui è diventato famoso. All’inizi degli anni 2000 l’uomo è entrato a far parte di alcuni programmi televisivi sia come concorrente che opinionista.

Cristiano Malgioglio ha conseguito il diploma in ragioneria agli inizi degli anno 60′. In seguito ha deciso di lasciare la sua terra d’origine la Sicilia e si è trasferito a Genova, da sua sorella. Questa città per il cantautore italiano ha rappresentato una grande svolta in quanto è proprio qui che ha incontrato artisti come Gino Paoli, Luigi Tecno e Fabrizio De Andrè.

Di rilevante importanza per l’inizio della sua carriera è stato l’incontro con Fabrizio De Andrè. Infatti, è proprio grazie a quest’ultimo che è riuscito ad ottenere un importante colloquio presso una casa discografica a Milano.

Ed eccolo qui Cristiano Malgioglio con i suoi capelli ricci e neri, con il suo sguardo profondo e con un sorriso appena accennato. Il noto cantautore aveva più o meno questo aspetto quando iniziò a scrivere canzoni per grandi talenti della musica italiana: Iva Zanicchi, Giuni Russo, Rita Pavone, Amanda Lear e Mina.

Negli anni 2000 Cristiano Malgioglio ha debuttato nel mondo della televisione grazie a Massimo Giletti il quale ha voluto la sua presenza a Casa Rai Uno. Da qui ha iniziato ad assumere il ruolo di opinionista in diversi programmi televisivi e importante è stata la sua partecipazione a vari talent show come per esempio Il Grande Fratello Vip e L’Isola Dei Famosi.