L’avete riconosciuto? Incredibile la somiglianza con sua figlia

Chiara Ferragni e Fedez stanno passando un periodo davvero magico a cui ha molto contribuito la nascita della piccola Vittoria. Sui social i due non perdono occasione per mostrare la loro quotidianità con il piccolo Leone e la secondogenita i quali hanno ormai conquistato i cuori dei loro milioni di followers.

Molto attivo sui social anche il papà di Fedez, Franco Lucia, il quale nelle ultime ore ha condiviso uno scatto del figlio da bambino. Nel post pubblicato dal padre del rapper gli utenti non hanno potuto fare a meno di notare l’incredibile somiglianza con la piccola Vittoria.

Lo scatto condiviso da Franco Lucia, padre del rapper Fedez, sulla sua pagina Instragam ha fatto senza dubbio il pieno di like. Il post in questione riguarda Fedez da bambino, fotografato in occasione del suo primo Natale. Al post Franco Lucia ha accompagnato una breve didascalia:

Il primo Natale di Federico.

In pochi secondi, lo scatto è diventato virale. I moltissimi fan della coppia, infatti, non hanno perso occasione per lasciare una reazione o dei commenti sotto lo scatto pubblicato da Franco Lucia. In molti non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza con la secondogenita del rapper e dell’imprenditrice digitale.

Tra i tanti commenti a riguardo, possiamo leggere:

Vittoria è uguale a lui c’è poco da fare.

Oppure:

Preciso a Vittoria.

Ovviamente, non poteva mancare il commento di Chiara Ferragni che ha commentato il posto del suocero con una serie di cuori.

Vittoria Lucia Ferragni, la secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni

Fin dalle sue prime ore di vita, Vittoria Lucia Ferragni è da subito diventata una star che ha già conquistato il cuore del popolo del web. Mamma Chiara e papà Fedez non perdono occasione, sui social, per mostrare la quotidianità della piccola insieme al fratellino Leone.

Tuttavia, i fan della coppia non vedono l’ora di conoscere ulteriori dettagli della vita dei Ferragnez che hanno ormai conquistato tutti.