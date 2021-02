L’avete riconosciuto? La sua ex fidanzatina ha postato queste vecchie foto e ha raccontato della sua voglia sfrenata di amarla

Tom Cruise è uno degli attori più amati e apprezzati di Hollywood. Tre volte candidato al Premio Oscar e vincitore di 3 Gloden Globe, è considerato una delle star più stimate del genere action. Tanto che i suoi film hanno raggiunto l’incasso di un milione di dollari.

Oggi appaiono delle foto che mostrano l’attore prima di diventare famoso. A rivelarle, Diane Cox che ha aperto la scatola dei ricordi ed ha mostrato a tutti come era Tom Cruise prima che diventasse famoso. Ripercorriamo insieme la carriera di uno degli attori più amati del panorama di Hollywood

Tom Cruise: la carriera di uno degli attori più amati di Hollywood

All’età di 7 anni, Tom Cruise è affetto da una grave forma di dislessia che però nel tempo riesce a migliorare. La sua prima apparizione sul grande schermo risale al film Amore senza fine, di Franco Zeffirelli. Da questo momento in poi inizia la carriera di fotomodello.

Da attore, il suo primo ruolo importante è nel film Taps- Squilli di rivolta. A questo seguono le partecipazioni ad altri film, anche se la svolta arriva nel 1985 in Top Gun, in cui l’attore interpreta il pilota Tony Scott. L’attore a quel tempo aveva 23 anni e il film divenne campione di incassi.

Da quell’anno in poi, il successo di Tom Cruise cresce sempre di più. Inoltre, entra nelle classifiche come uomo più bello del mondo. Nel corso degli anni, comunque, anche per il suo immenso successo, fa parte delle classifiche come uno degli attore più pagati di Hollywood.

Oltre al suo grande successo come attore, incuriosisce molto anche la sua vita privata. Tutti ricorderete il matrimonio con Nicole Kidman e quello con Katie Holmes, avvenuto nel 2006. Contrario all’uso di stuntman nei film d’azione che gira, è pronto a rischiare la vita per le scene acrobatiche dei film a cui prende parte.