L’avete riconosciuto? Oggi è un affermato cantante nel panorama musicale

Classe 1992 Riki, nome d’arte di Riccardo Marcuzzo, sin da bambino ha mostrato una forte passione per il canto e per la recitazione. I suoi sogni si realizzano quando partecipa ai casting di Amici di Maria De Filippi. Proprio in quell’occasione il cantante viene scelto per entrare a far parte della scuola più famosa d’Italia.

Un anno dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi, Riki riceve un contratto dalla Sony Music grazie alla quale pubblica il suo brano inedito che ha riscosso moltissimo successo, Perdo le parole. Ma scopriamo qualche informazione in più sulla vita del noto cantante.

Prima di entrare a far parte di una delle scuole più famose d’Italia, quella di Amici, appunto, Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, si è diplomato all’Istituto Europeo di Design. La sua grande passione per la musica, però, hanno portato Riki a mettere da parte il lavoro di designer per dedicarsi esclusivamente alla sua arte.

Si presenta così ai casting per partecipare al talent show Amici di Maria De Filippi, dove canta il suo inedito Una calza sì una calza no. Durante gli esami per entrare a far parte del serale del programma, Riki entra a far parte della squadra capitanata da Elisa.

Dopo la fine del programma, nonostante non ne sia uscito vincitore, per Riki si aprono le porte del successo. Firma infatti un contratto con la Sony Music con la quale pubblica il suo inedito Perdo le parole. Inoltre, nel 2017 viene pubblicato il suo album Mania che viene certificato come doppio disco di platino.

Riki, da Amici all’esibizione sul palco dell’Ariston a Sanremo 2020

Ma Riki è riuscito ad andare oltre e a allargare i suoi orizzonti. Grazie infatti al suo manager, Francesco Facchinetti, Riccardo Marcuzzo ha la possibilità di sfilare per Dolce&Gabbana durante la Milano fashion week nel 2018. Dunque, oltre ai moltissimi premi musicali, Riki si è presentato come un’icona di stile e bellezza. Ma non finisce qui. Infatti, nel 2020 sale sul palco dell’Ariston dove si è esibito con il suo inedito Lo sappiamo entrambi. Purtroppo il brano non è risultato vincitore del Festival ma, nonostante ciò, è stato un vero e proprio successo.