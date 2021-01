L’avete riconosciuto? Questo bambino diventerà uno dei più amati e famosi cantanti italiani

La maglietta bianconera che indossa nella foto indicava già chiaramente quale fosse la sua squadra del cuore. Fin da bambino, Eros Ramazzotti aveva perfettamente idea di chi fosse e di cosa desiderasse fare da grande. Non osiamo immaginare quanto sia stato complicato tifare per la Juventus a Roma, nella sua Roma, là dove è nato, cresciuto e dove torna appena può. Perché non conta quanto tu stia lontano da casa, alla fine il legame resta.

Eros Ramazzotti: una scommessa vinta

Supportare la Vecchia Signora nella Capitale deve essere stato complicato per Eros Ramazzotti. Ma a lui le sfide facili non sono mai interessate, altrimenti non si spiegherebbe il successo artistico ottenuto in tutto il mondo. Chi non rischia non vince, dice un famoso detto, e in effetti l’ex marito di Michelle Hunziker è diventato una superstar planetaria anche grazie alla scommessa fatta su sé stesso. Una scommessa pienamente vinta.

Cameo in qualche pellicola

Nel post pubblicato sulla sua pagina Facebook, l’amministratore traccia un profilo psicologico e caratteriale del mitico cantautore.

Nato il 28 ottobre 1963 a Cinecittà, dove è più facile sognare che guardare in faccia la realtà, trascorre la propria infanzia facendo, di tanto in tanto, la comparsa in qualche pellicola, nelle scene di massa.

Papà Rodolfo il primo sostenitore

Brevi cameo utili a mettersi in tasca un po’ di spiccioli, il cuore batte però sempre per la musica. Ambisce a una folgorante carriera come cantante, spronato da papà Rodolfo che fa il pittore edile ma ha pure inciso alcune canzoni.

Eros Ramazzotti: l’amore contraccambiato per la musica

Concluse le scuole medie, Ramazzotti chiede di entrare in Conservatorio. I genitori evitano di opporsi, accordano fiducia al loro ragazzo, ma all’esame d’ammissione la commissione giudicante lo scarta. Si iscrive allora a ragioneria, ma l’esperienza scolastica dura un amen: ha in mente esclusivamente la musica. E “lei” contraccambierà l’amore…