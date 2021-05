L’avete riconosciuto? Questo bambino ora è un famosissimo cantante

Sin da piccolo è stato un bambino sveglio, divertente e simpatico. Con il passare degli anni è maturata in lui la passione per la musica, tanto da essere oggi uno degli artisti più amati del panorama musicale. Stiamo parlando del mitico Adriano Celentano il quale, con le sue canzoni, ha fatto ballare ed emozionare diverse generazioni.

Definito dal pubblico per il suo modo di ballare il ‘Molleggiato’, Adriano Celentano è senza dubbio una delle leggende del panorama musicale italiano. Ma il suo successo ha raggiunto anche altri Paesi d’Europa, arrivando anche oltre oceano. Ripercorriamo i momenti più importanti della lunga carriera del ‘Molleggiato’.

Adriano Celentano, una vita piena di successi

Nato a Milano da genitori foggiani che si erano trasferiti al nord per cercare lavoro, la passione per la musica Adriano Celentano la acquisisce anche grazie alla sua famiglia. Infatti, come da lui stesso raccontato, i suoi zii in estate suonavano il mandolino sui marciapiedi.

A quindici anni inizia a suonare la chitarra. Con il passare del tempo matura in lui la passione per la musica, in particolar modo al genere Rock and Roll. In una recente intervista, il grande artista ha dichiarato:

Ho cominciato con le imitazioni. Allora il rock’n’roll era una novità e se qualcuno lo cantava aveva successo anche se lo cantava male. Io imitavo Bill Haley per scherzare, con gli amici, in una sala da ballo in viale Zara. Avevo l’impostazione, ma per il resto ero tutto squadrato. Ma intanto la voce si spargeva, che io cantavo il rock’n’rol.

Forma così il gruppo Rock Boys, di cui fa parte anche il grande Enzo Jannacci. Inizia, a questo punto, la sua lunga carriera piena di successi e premi. Tra questi, nel 1959 c’è la vittoria al Festival di Sanremo con il brano Il tuo bacio è come un rock.

I suoi brani hanno fatto non solo ballare ma anche emozionare le generazioni di tutte le età. Tuttavia, però, c’è da dire che Adriano Celentano con la sua musica ha toccato anche temi sociali importanti. Inoltre, oltre ad essere un grande cantante ed interprete, Adriano Celentano è anche uno scrittore. Nel corso degli anni, infatti, ha pubblicato numerosi scritti.