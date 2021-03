Adriano Celentano rompe il silenzio e dice la sua su Fabrizio Corona

Adriano Celentano affida il suo pensiero per Fabrizio Corona, attualmente ricoverato presso il reparto di Psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano, ad una lunga lettera pubblicata su Instagram. Le immagini dell’arresto e la protesta dell’ex re dei paparazzi, a seguito del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano di revocargli i domiciliari, hanno colpito profondamente il mito della musica italiana, già schieratosi in passato dalla parte del 46enne. In particolare, lo ha toccato la scena straziante in cui la mamma di Fabrizio, la signora Gabriella, lo supplicava in lacrime di mantenere la calma.

La punizione comminata a Fabrizio Corona (14 anni di reclusione) è un’esagerazione per Adriano Celentano, intervenuto via Instagram. Il ragazzo della via Gluck ha esternato in un prolisso messaggio la delusione provata dinanzi ad una giustizia “ingiusta”, che sarebbe stata rea di trattare l’ex di Nina Moric e Belen Rodriguez alla stregua di un omicida.

Le parole di Adriano Celentano, direttamente indirizzate a Fabrizio, sono solidali. È rimasto sconvolto nel vedere la disperazione e il dolore di Gabriella Privitera che, aggrappata alla giacca del figlio, piangeva e lo implorava affinché mantenesse la calma. Uno strazio talmente grande che pareva uscire dallo schermo, come a sciogliere una lacrima degli spettatori. Anche lui cercava, a fatica, di fermare la sua.

Finché, tutto ad un tratto, come un fulmine a ciel sereno, il suo pensiero si è fermato su Corona. Dei numerosi sbagli commessi nella propria vita, Fabrizio avrebbe peccato soprattutto nell’aver indotto i giudici a infliggergli una punizione spropositata.

Con la scusa di sommare i suoi colossali errori, gli hanno assegnato 14 anni di incarcerazione. Sebbene sia reo di azioni penalmente perseguibili, ciò non è equiparabile alle azioni di un assassino, ha proseguito Adriano Celentano. Secondo lui, anziché intraprendere affari con Paesi “poco raccomandabili”, la classe politica avrebbe il compito di esprimersi in merito.

Il dolore della madre è grande come sarà grande quello di suo figlio, Carlos Maria. Un bellissimo ragazzo che – ha proseguito il cantautore – si trova “nel bel mezzo” di una importante decisione, che dovrà necessariamente partire da lui. Solo Fabrizio può aggiustare il sentiero, di tutti coloro che attendono un suo segnale e Adriano assicura di avere un’idea.