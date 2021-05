Tra i tanti che, almeno una volta nella vita, hanno deciso di seguire la moda di pubblicare sui social network una propria foto dell’infanzia o dell’adolescenza, si è aggiunto più volte anche Filippo Magnini. L’ex campione di nuoto e neo sposo della bellissima Giorgia Palmas, in più occasioni ha deliziato i suoi fan con delle istantanee scattate tanti anni fa. Lo avevate riconosciuto?

Curiosando sul profilo Instagram di Filippo, non è difficile imbattersi in diverse sue foto di quando era un bambino o un ragazzino. La prima che vi mostriamo è stata pubblicata in occasione della festa della mamma di un paio di anni fa. Filippo aveva all’incirca 10 anni e insieme a lui ci sono anche sua mamma e la sua adorata sorella.

La seconda foto, invece, è stata scattata qualche anno prima. L’occasione era un carnevale e Filippo ha voluto scherzare con i propri follower sulla scelta dei travestimenti che la mamma aveva scelto per lui e per sua sorella. Lui è quello sulla sinistra, vestito da prete.

La terza foto che vogliamo mostrarvi ritrae un Filippo Magni leggermente più grande. In età adolescenziale e già avviato in una carriera da nuotatore che lo porterà a grandissimi successi nazionali ed internazionali.

I premi di Filippo Magnini, sua moglie Giorgia Palmas e sua figlia Mia

Credit: filimagno82 – Instagram

Per raccontare la carriera stratosferica di Filippo Magni nel nuoto non basterebbe una giornata. Basta menzionare le 13 medaglie d’oro vinte nei campionati europei e mondiali e la medaglia di bronzo olimpica vinta ad Atene nel 2004.

Le sue più grandi vittorie, però, Filippo le ha abbracciate nella vita privata.

Nel 2018 ha conosciuto e si è innamorato della splendida showgirl e attrice Giorgia Palmas. Con lei, fin da subito, ha gettato solide basi per costruire un futuro felice e prosperoso.

Credit: filimagno82 – Instagram

Il 25 settembre del 2020, è nata Mia, la sua prima figlia, avuta appunto dalla sua Giorgia.

Credit: filimagno82 – Instagram

I due avrebbero dovuto sposarsi nel dicembre successivo, ma causa Covid e conseguente lockdown, sono stati costretti a rimandare.

La coppia ha poi pronunciato il fatidico sì qualche giorno fa, a inizio maggio 2021.