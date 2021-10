Lo scorso 8 ottobre, Paola Turani e Riccardo Serpellini hanno finalmente potuto tenere tra le braccia il piccolo Enea, loro primo figlio insieme. L’influencer, dal dolore per i problemi dell’infertilità, passando per la gioia della scoperta di essere incinta, oggi si gode al massimo il suo tenero pargolo appena nato. Le prime foto del piccolo Enea sono un vero spettacolo, così come le parole della stessa Paola.

Sono queste le dolci parole con cui Paola, un paio di giorni fa, ha urlato al mondo la sua gioia di essere diventata mamma per la prima volta. Una gioia arrivata dopo tanta sofferenza, visti i precedenti problemi di infertilità dell’influencer.

Il suo profilo Instagram, dal momento della scoperta della gravidanza, è diventato un vero e proprio diario di viaggio, nel quale Paola ha aggiornato costantemente i suoi fan sull’andare avanti della gravidanza stessa.

Ovviamente, in tantissimi si sono riversati nella sezione commenti del post della modella, riempiendola di auguri e congratulazioni per il lieto evento.

A poche ore dalla nascita del piccolo, dopo che Paola Turani si è presa un po’ di tempo per se stessa, per riprendersi dalle fatiche di un parto, comunque filato liscio, su Instagram è apparsa una foto meravigliosa. Un primo piano del piccolo Enea che ha lasciato senza fiato i tantissimi follower dell’influencer.

Nella didascalia della foto, Paola ha presentato il suo bambino, scherzando sulla sua somiglianza.

Ciao a tutti! È vero, mi sono fatto attendere un pochino… ma eccomi qui! Mi presento: sono ENEA💙 nato con un peso di 3,884kg lungo 52cm e devo ammettere, sono sempre parecchio affamato! Credo che non ci sia nessun dubbio, come cantava la mia mamma in tempi non sospetti, non penso di aver preso i “capelli” dal mio papà🤪 Però, in compenso, ho delle ciglia lunghe e folte come le sue! Secondo voi a chi somiglio di più con questo faccino: a mamma oppure a papà?! Ps- ovviamente non vedo l’ora di conoscere anche i miei “fratelloni pelosi” 🥰❤️