Carolina Marconi prosegue la sua battaglia e inizia a perdere i cappelli: il drastico cambio di look

Dopo il triste annuncio fatto via social, prosegue la battaglia di Carolina Marconi contro il tumore al seno. L’ex concorrente del Grande Fratello sta affrontando questo periodo buio senza perdere mai il sorriso e aggiornando costantemente i suoi fan. Di recente la showgirl ha affrontato un altro step contro questa battaglia.

Nonostante le tante sofferenze provate in questo periodo, Carolina Marconi sta affrontando la battaglia contro il tumore al seno senza perdere mai il sorriso. Qualche giorno fa l’ex gieffina ha condiviso con i suoi fan il suo nuovo taglio di capelli.

Queste sono state le parole con cui la showgirl ha dato notizia del suo nuovo look:

Ho finalmente tagliato i capelli. Vi piacciono? Non pensavo ma sono molto comodi. Adesso quando faccio la doccia ci metto davvero poco e non un’ora come facevo prima ad asciugarli.

Nonostante il sorriso con sui sta affrontando questo brutto periodo, anche per Carolina Marconi ci sono dei momenti no, come lei stessa ha dichiarato. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Mi vedete sempre sorridente non crediate che non ne soffra, per una donna sono importanti i capelli. Quando ti ritrovi in questa situazione chi ha vissuto questa stessa esperienza mi può capire. Vedere cadere i capelli non è di certo una cosa bella…poi penso che se cadono è perché allora vuol dire che la chemio sta facendo il suo lavoro per un futuro più tranquillo.

Sin dall’inizio dell’annuncio del tumore al seno, Carolina Marconi non ha mai perso la voglia di sorridere. E anche se in alcuni momenti la tristezza prende il sopravvento, Carolina cerca sempre di essere forte e pensare sempre positivo. A riguardo ha dichiarato:

Qualche volta un piantino lo faccio per sfogarmi, ma la vita è adesso: godetevela.

Sentimentalmente Carolina Marconi è legata ad Alessandro Tulli. La coppia sta insieme dal 2014 e l’amore con Alessandro è talmente grande che l’uomo non sta facendo mancare alla sua amata il suo sostegno in un periodo così difficile.