Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che stanno vivendo i familiari di Christian Oliver, attore 51enne, deceduto insieme alle sue due figlie Madita ed Annik. L’ex moglie, con il quale ha sempre avuto un ottimo rapporto, ha deciso di rompere il silenzio.

Jessica Muroz dallo scorso giovedì 4 gennaio ha subito gravi perdite. Il suo ex marito e le sue due bambine sono deceduti a causa di un grave incidente aereo.

In una nota pubblicata sulla pagina social Amy Jordan, fondatrice del WondaBar Pilates, di cui Jessica ne è Ceo, ha pubblicato un post straziante. Nel quale hanno scritto:

Le nostre figlie Madita di 12 anni ed Annik di 10 anni, insieme al loro padre Christian, stavano tornando a casa da una vacanza. L’aereo monomotore nel quale viaggiavano, è precipitato nell’oceano e nessuno dei 4 passeggeri è sopravvissuto.

Madita era una vivace studentessa di seconda media, era nota per il suo spirito vivace ed eccelleva negli studi, nella danza e nel canto. Annik era una studentessa di quarta elementare, è stata riconosciuta per il suo spirito gentile ma forte. Era sempre la prima ad offrire una parola gentile o un abbraccio confortante. Le sue passioni erano il basket ed il nuoto. Il legame profondo, le risate contagiose e lo spirito avventuroso di Madita ed Annik mancheranno alla loro comunità. Lasciano i nonni, zii, zie, cugini e diversi parenti in Germania.

Il pensiero per Christian Oliver nel post sui social

Purtroppo l’attore è deceduto in seguito ad un incidente aereo e con lui c’erano le figlie. Nonostante il divorzio, tra lui e l’ex moglie i rapporti erano tranquilli e sereni. Infatti nel concludere il post, per lui hanno scritto:

Attore in Europa e negli Stati Uniti ed agente immobiliare con un’ampia rete di amici intimi in tutto il mondo lascia Jessica, i suoi genitori e la sorella in Germania. La sua perdita sarà profondamente sentita da tutti coloro che lo conoscevano.

La nota alla fine si è conclusa chiedendo privacy e rispetto per le famiglie colpite dalle gravi perdite.