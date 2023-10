Nel pomeriggio di ieri, venerdì 6 ottobre dopo otto lunghi giorni di ricovero, Fedez è finalmente potuto tornare a casa. Ha detto che ha ancora bisogno di riposo e di riprendersi, ma per fortuna la sua situazione è ora sotto controllo, infatti è tornato a stare bene.

Il rapper italiano è stato ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli dallo scorso giovedì, a causa di due ulcere, che gli hanno causato un’emorragia.

I medici sin da subito hanno cercato di fare il possibile per salvarlo, poiché le sue condizioni sono apparse gravi dai primi controlli. Lo hanno dovuto sottoporre ad un intervento ed anche a delle trasfusioni.

Lui stesso appena uscito dal nosocomio, vicino alla moglie Chiara ed al papà Franco Lucia, ai giornalisti presenti fuori la struttura, ci ha tenuto a fare dei ringraziamenti. Ha dichiarato:

Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore anche su questo, perché senza i donatori io oggi non sarei qui.

Inoltre, ci tenevo anche a ringraziare mia moglie, che in questi giorni è rimasta al mio fianco ed è stata una grande.