Fedez ricoverato, nuovi esami per una possibile data per le dimissioni: il web si è diviso tra chi gli augura il meglio e chi il peggio

I medici per il momento sono ottimisti sulle condizioni di Fedez, il famoso rapper italiano colpito da malore mentre si trovava in aeroporto. Dopo il suo arrivo in nosocomio, i dottori hanno scoperto che aveva due ulcere ed anche un’emorragia in corso.

Come lui ci ha tenuto a specificare nel messaggio, ora sta bene e che i sanitari gli hanno salvato la vita, grazie al loro tempestivo intervento.

Chiara Ferragni, è con lui nel reparto Sollievo dell’ospedale Fatebenefratelli, di Milano. Solo lei può stare con lui, visto che è tornata in anticipo da Parigi, per un’emergenza.

I medici per il momento sono ottimisti. A breve dovranno sottoporlo a nuovi esami ed infatti, potrebbero anche dare una data per le dimissioni. Nel frattempo sui social sta accadendo qualcosa e cioè che gli utenti si sono divisi.

C’è chi augura il meglio a Fedez e possa guarire il prima possibile. Mentre c’è chi invece gli augura il peggio e cioè, anche di perdere la vita. In tanti però stanno prendendo le difese del rapper e di sua moglie, anche lei attaccata dagli hater.

Fedez ricoverato: i motivi dei commenti negativi

Tante persone nel commentare la vicenda, non hanno apprezzato né il messaggio del cantante e nemmeno il grande eco che ha avuto la notizia.

I loro fan più affezionati però, sin da subito si sono fatti avanti per difenderli e cercare di far capire agli altri come sono le cose. Uno di loro nel difenderlo ha scritto:

CREDIT: INSTAGRAM

“Puoi pensare quello che vuoi di Fedez, di cui tra l’altro non ho ottimi ricordi professionali. Però se riesci a tirare fuori commenti del genere anche durante un ricovero in ospedale, non sei un cr****o, ma altro!”

Un altro utente, invece ha scritto: “Fedez non mi piace, ma ha avuto un brutto male al pancreas ed ho sperato che si salvasse. Se se ne parla è normale perché è un personaggio pubblico. Ha rischiato di nuovo la vita ed ho letto commenti vergognosi. Chi rideva ed anche chi voleva stappare lo Champagne!”