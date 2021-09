Da ormai una settimana il Grande Fratello Vip è andato in onda sugli schermi italiani e già sono numerose le chiacchiere che spopolano in rete. Tra i protagonisti celebri di questa nuova edizione del programma ci sono le sorelle Hailé Selassié. Le principesse etiopi hanno un fratello molto conosciuto all’interno del mondo dello spettacolo. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Le sorelle Hailé Selassié sono tre dei nuovi concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Principesse etiopi ma romane d’adozione partecipano al programma in onda di canale 5 come unico concorrente e si chiamano Jessica, Lucrezia e Clarissa. Nonostante sia trascorso poco tempo dall’inizio del programma, le ragazze hanno già conquistato la simpatia di tutto il pubblico italiano.

All’interno della casa più spiata d’Italia, Clarissa conosceva già Tommaso Eletti, ex volto di Temptation Island. Stando al racconto della ragazza, i due hanno frequentato insieme le scuole elementari dato che a Roma le scuole americane sono solo tre. Solei Sorge ha esclamato:

Andavate alle elementari insieme? Ma dai, che bello!

Probabilmente la maggior parte del pubblico non conosceva ancora le principesse etiopi ma sicuramente sa chi è il loro fratello. Stiamo parlando di Christian Hailé Salessié, principe etiope di 32 anni. dodicesimo i linea di successione per il trono. A fare il nome del principe per la prima volta era stato Giovanni Ciacci, esperto di moda e opinionista televisivo.

Stando ad alcune indiscrezioni, Christian e Giovanni si sarebbero incontrati per caso ad una cena e da quel momento in poi è scoppiato il colpo di fulmine. Non è tutto. I due avrebbe anche dovuto sposarsi ma poi le cose non sono andare per il verso giusto. Queste le parole rilasciate da Giovanni Ciacci in un’intervista a “La Zanzara”:

L’ho conosciuto e lo sposo a luglio. È uno della casa regnante. Una sera vado a cena a Roma a girare il programma e incontro questo principe che mi fa la corte.

Nonostante la forte passione ed i progetti per il futuro, la storia d’amore tra i due è presto giunta a capolinea. In questo modo Giovanni Ciacci ha raccontato della fine della loro relazione:

La sera prima della puntata mi dice ‘sei pronto a sposarmi, sei stato il primo uomo a ballare con un uomo a ballando, adesso saremo i primi uomini che si sposano in una casa reale’. Ha 30 anni ed è bello dotato, non compro a scatola chiusa, ci sono già andato a letto. Ma nessun matrimonio: finita la storia pochi mesi dopo, dell’erede al trono non si è più sentito parlare

