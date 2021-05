Giovanni Ciacci, nuovo amore per lo stylist?

Giovanni Ciacci in queste ultime ore si ritrova al centro del gossip. Stando infatti alle foto condivise sui social da Paolone, il paparazzo dei VIP, pare che lo stylist abbia iniziato una frequentazione con Natalino Capristo, ballerino italo-greco. I due, infatti, sono stati paparazzati in atteggiamenti intimi insieme al noto ballerino.

Lo scoop riguardo la frequentazione tra Giovanni Ciacci e il ballerino italo-greco era già stato lanciato da Paolone qualche giorno fa durante la diretta social Ve lo dice Paolone. Oggi, a conferma di quanto dichiarato in precedenza, il noto paparazzo dei VIP ha pubblicato degli scatti sulla sua pagina Instagram.

Le foto condivise da Paolone ritraggono il noto costumista e il ballerino italo-greco in atteggiamenti intimi. Dal momento che la notizia della loro frequentazione circolava già da un po’ di giorni, Natalino Capristo aveva smentito il tutto, riconducendo il loro legame ad una semplice amicizia.

In particolar modo il ballerino italo-greco aveva precisato che tra lui e il noto costumista non c’è mai stato nulla se non amicizia, appunto. Inoltre, Natalino Capristo aveva parlato anche di una vacanza-lavoro alle terme. Nonostante le dichiarazioni rilasciate dal ballerino, però, le foto pubblicate da Paolone fanno intendere tutto il contrario.

Infatti, lo scoop lanciato dal noto paparazzo dei vip sembra far intendere che tra lo stylist e il ballerino sia iniziata una vera e propria frequentazione, anche se non è escluso un fidanzamento. Nonostante la smentita di Natalino Capristo, si attendono conferme del gossip da parte dello stesso Giovanni Ciacci.

Giovanni Ciacci, carriera e vita del noto costumista

Giovanni Ciacci è uno dei costumisti più famosi d’Italia tanto che può vantare la partecipazione a ben otto edizioni del Festival di Sanremo. Oltre a ciò, è anche un personaggio televisivo molto amato, anche grazie alle sue ospitate nei salotti televisivi.

Oltre ad essere ospite fisso del salotto di Barbara D’Urso, Giovanni Ciacci ha partecipato anche al programma di Milly Carlucci campione di ascolti, Ballando con le Stelle.