“Lea vi svela un segreto… chi aveva indovinato?”, con queste simpatiche parole svela il colore del fiocco

Il noto ballerino Kledi Kadiu tra non molto diventerà papà per la seconda volta. A quattro anni dalla nascita della piccola Lea, qualche mese fa, aveva annunciato la lieta notizia sul suo profilo social.

Poche ore fa, il ballerino ha pubblicato un altro bellissimo scatto, in compagnia della futura mamma e della primogenita, svelando il colore del fiocco:

Lea vi svela un segreto… chi aveva indovinato?

Queste le simpatiche parole che si leggono sotto il post pubblicato da Kledi Kadiu e che accompagnano la dolcissima foto che ritrae la bellissima mamma con il pancione ben in vista. In primo piano, ci sono il futuro papà e la futura sorellina con una mano colorata di blu e l’impronta sul pancione, lasciata dalla stessa Lea.

Tra non molto, un bellissimo maschietto arriverà a completare la famiglia.

Kledi Kadiu e l’annuncio della gravidanza

Il famosissimo ed apprezzatissimo ballerino, aveva annunciato nel mese di febbraio, la notizia della scoperta dell’arrivo di un altro bebè. Aveva scelto di farlo, pubblicando l’ecografia in compagnia di sua moglie Charlotte:

Qualcuno ha iniziato il suo viaggio, ci ha scelto come famiglia e ad agosto porterà ancora più luce nella nostra vita. Baby 2 ti aspettiamo con amore.

Kledi Kadiu è arrivato in Italia nel 1993 e grazie al suo straordinario talento nel ballo, in poco tempo ha guadagnato l’ammirazione del pubblico italiano.

Tutti lo ricordano come il primo ballerino dei programmi di Maria De Filippi, Amici e C’è posta per te e anche nel programma Domenica In. La passione per il ballo ha da sempre accompagnato la sua vita. Kledi ha intrapreso anche una carriera come attore. Ha infatti recitato in diverse fiction ed è apparso sul grande schermo del cinema.

Nel 2004, ha aperto un’accademia di danza a Roma, grazie alla quale continua a trasmettere la sua grande passione ai suoi allievi.