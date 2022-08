Disavventura per uno dei cantanti che ha fatto innamorare milioni di adolescenti a cavallo tra gli anni 90 e i 2000. Lee Ryan, ex membro dei Blue, è stato arrestato due giorni fa per aver causato problemi di ordine pubblico a bordo dell’aereo su cui si trovava e che stava percorrendo la tratta da Glasgow a Londra.

Era la fine degli anni ’90, quando una band formata da 4 bellissimi ragazzi inglesi ha conquistato pian piano i primi posti delle classifiche musicali di praticamente tutto il mondo. Questi erano i Blue e i 4 membri erano Duncan James, Simon Webbe, Antony Costa e Lee Ryan.

Il loro successo globale durò fino al 2005, anno in cui la boy band si sciolse.

Ryan, il front man del gruppo, ha iniziato così la sua carriera da solista, che allo stesso modo gli presentò un discreto successo.

La carriera di Lee non si è limitata soltanto alla musica, ma anche alla recitazione e al doppiaggio. Ha infatti recitato in diversi film cinematografici ed ha prestato la voce all’opossum Eddie nella versione italiana dei film della saga de L’Era Glaciale.

Nel 2011, poi, il gruppo si è riunito eccezionalmente, per partecipare all’edizione di quell’anno dell’Eurovision Song Contest. Successivamente, i 4 si divisero nuovamente.

I rapporti di Ryan con l’Italia sono legati anche ad una canzone scritta e pubblicata l’anno scorso, intitolata “Work This Out” e prodotta in collaborazione con Francesco Monte.

Arrestato Lee Ryan

Gli ultimi anni di vita di Lee Ryan, tuttavia, sono stati conditi anche da problemi con la giustizia. Qualche anno fa fu arrestato per guida veloce. Oggi, invece, il reato contestatogli è quello di violenza e disturbo dell’ordine pubblico.

Ryan si trovava a bordo di un volo della British Airways e da Glasgow stava per raggiungere Londra. A raccontare quanto accaduto durante il volo, ci ha pensato un altro passeggero. Queste le sue parole ai giornalisti del giornale The Sun:

È diventato aggressivo con le hostess quando ha capito che non gli sarebbe stato somministrato alcol. A un certo punto si è alzato e ha iniziato a camminare su e giù per il corridoio, nonostante gli fosse stato detto di sedersi, ed è persino corso dietro le tende dell’equipaggio di cabina2.

Lo stesso passeggero ha poi detto che il personale dell’aereo ha cercato in tutti i modi di farlo calmare, ma lui non ne voleva sapere, si è arrabbiato sempre di più e li ha perfino aggrediti.

La Polizia di Londra, avvertita dal personale di bordo, si è fatta trovare sulla pista di atterraggio, dove ha arrestato il cantante e lo ha condotto nella stazione a est della città. Ryan ha trascorso la notte in carcere ed è stato poi rilasciato il giorno successivo in attesa di inchiesta.