Lei 88 anni, lui 49 ed è amore. Sandra Milo, presenta il suo nuovo fidanzato a Domenica In

Sandra Milo è stata ospite di Domenica In nella puntata andata in onda su Rai Uno il 10 gennaio. L’ex musa di Federico Fellini ha piacevolmente chiacchierato con la padrona di casa Mara Venier, raccontando del suo privato, dei suoi amori e, con grande trasporto, pure dei suoi figli, che sono stati il cardine della sua intera esistenza.

Sandra Milo: un uomo nel cuore

Come già accennato nella puntata precedente dello show domenicale, nel cuore di Sandra Milo c’è un uomo. Si sono conosciuti a Venezia, lui aveva dei particolari riguardi– ha raccontato l’attrice -, era così gentile, carino, ciò che poi a loro donne colpisce.

I figli sono l’essenza

Lui è un gran lavoratore, e Sandra Milo gli vuole un mondo di bene. A marzo compie 88 anni, il partner 49. È una persona davvero bellissima, ha aggiunto. Non tarda ad arrivare un gradito fascio di rose rosse regalate all’interprete dal suo Alessandro, che fa un augurio: a un 2021 pieno di complicità.

Eppure, il più grande amore della vita sono stati i figli, in grado di riempirle il cuore. Non ha rimpianti perché, nel momento in cui prendi una decisione, e credi di essere nel giusto non ti devi rimproverare di nulla. Dalla nascita dei suoi ragazzi, l’esistenza della diva ha acquisito un sapore, un significato differente e le cure a loro dedicate sono state ripagate dalla costante presenza di Ciro e Deborah.

Dolore intollerabile

Il dolore dei figli – ha spiegato – è quasi intollerabile. Ha avuto i suoi due ragazzi che hanno accusato problemi di salute da cui sono usciti, tuttavia ci sono stati dei terribili frangenti. Un dolore davvero assoluto.

Sandra Milo: mai più smarrita

Non si è resa conto di fare per loro dei sacrifici, da quando li ha dati alla luce non si è mai più smarrita. Vorrebbe accompagnarli fino alla fine, tener loro la mano, pure nel momento in cui devono andare via, perché temono la morte, lei no, talmente li ama.