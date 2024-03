“Lei troppo gelosa e…” Uomini e Donne, amore al capolinea tra due ex protagonisti: solo qualche mese fa l’emozionante scelta

Nel mondo del Trono Classico di Uomini e Donne, il percorso di scelta di alcuni protagonisti ha tenuto col fiato sospeso il pubblico. L’ultimo tronista ad aver scelto è stato Christian, che ha fatto il suo ingresso nella trasmissione nell’autunno dello scorso anno. La sua scelta, avvenuta nel dicembre del 2023, ha sorpreso molti, optando infine per Valentina. Successivamente, la situazione si è concentrata su Brando, il giovane tronista dai tratti affascinanti. La sua scelta è stata registrata il 12 marzo, ma andrà in onda solo in un secondo momento. Nel frattempo, gli spettatori sono rimasti con il fiato sospeso, ansiosi di scoprire quale delle sue corteggiatrici conquisterà il suo cuore.

Il 22enne di Treviso ha tenuto tutti in tensione con la sua decisione, preferendo Raffaella a Beatriz. Tuttavia, l’episodio in cui ha annunciato la sua scelta non è ancora stato trasmesso, quindi il pubblico dovrà aspettare ancora qualche settimana per scoprire i dettagli di questo avvincente momento.

Il posto di Brando verrà preso da Daniele, un professionista del mondo della moda. Tuttavia, con il recente andamento del percorso di Brando, alcuni spettatori stanno già chiedendo a Maria De Filippi di dare a Beatriz, una delle grandi protagoniste di questa stagione, una seconda possibilità nello show, magari proprio come tronista.

Tutti gli occhi sono ora puntati su Ida Platano, la tronista che ha suscitato grande interesse tra gli spettatori. Nonostante non abbia ancora annunciato ufficialmente la sua scelta, c’è una forte convinzione nel pubblico che sia ormai vicina e che alla fine indicherà Mario come il prescelto.

Ma, ultimamente l’attenzione del pubblico è stata catturata da un nuovo scoop: presunte voci sulla rottura tra Lavinia e Alessio, coppia nata durante la scorsa stagione del programma. Era aprile 2023 quando la modella romana scelse il corteggiatore con cui ha poi iniziato una bella storia d’amore. Mentre il pubblico aspetta ansiosamente conferme o smentite su questa notizia, le dinamiche e le possibilità di evoluzione delle relazioni tra i protagonisti del programma continuano a tenere tutti con il fiato sospeso.