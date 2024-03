Uomini e Donne, Beatriz non è la scelta di Brando: la reazione dell’ex corteggiatrice non si è fatta attendere

Un brutto colpo per Beatriz D'Orsi, che in cuor suo credeva di essere la scelta di Brando Ephrikian: la bellissima brasiliana lascia lo studio in lacrime.

Brando Ephrikian, il giovane tronista di soli 22 anni, è finalmente giunto al momento cruciale del suo percorso a Uomini e Donne. Anche se la puntata non è ancora andata in onda, le anticipazioni della registrazione del 12 marzo 2024 sono trapelate, suscitando grande curiosità tra gli spettatori. Il viaggio di Brando nel programma di Maria De Filippi è stato un mix di emozioni contrastanti, soprattutto negli ultimi giorni, durante i quali ha confessato più volte di essere indeciso e incerto sulla sua scelta.

Tra le due corteggiatrici rimaste, Beatriz D’Orsi e Raffaella Scuotto, entrambi 25enni, Brando ha attraversato un periodo di profonda riflessione e confusione, mentre il pubblico, sempre più impaziente, attendeva il momento della decisione. Durante la registrazione del 12 marzo, il tronista ha finalmente trovato il coraggio di porre fine a questa esperienza.

Alla fine, infatti, ha scelto Raffaella, sorprendendo il pubblico che era convinto che la scelta fosse Beatriz. Le informazioni sono trapelate da Lorenzo Pugnaloni tramite Instagram che ha pubblicato due stories subito dopo il termine della registrazione.

Ma molti si staranno chiedendo come l’abbia presa Beatriz? Il blogger ha anche fornito dettagli su questo punto. Infatti, nella seconda stories, Pugnaloni precisa che quando ha comunicato la sua decisione a Beatriz, questa è scoppiata in lacrime. La reazione della brasiliana non ha sorpreso gli spettatori di Uomini e Donne, considerando l’interesse che la stessa aveva mostrato nei confronti di Brando anche negli ultimi tempi.

Per quanto riguarda la scelta, Brando ha comunicato alla bella napoletana di averla scelta con il cuore e non con la testa, sottolineando quello di cui spesso si lamentava Raffaella. Quest’ultima lo accusava di essere la sua scelta razionale, ma a quanto pare non è così. È lei la scelta di cuore e sentita di Brando. Dinanzi a tali parole Raffaella non ha detto altro che “sì” e i due si sono dati un lungo bacio con il quale hanno concluso la puntata.