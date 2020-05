Lele Mora svela il vero motivo del successo di Maria De Filippi Il manager racconta su Instagram il rapporto tra Maria De Filippi e la donna che l'ha resta così nota in TV

Lele Mora poco fa ha partecipato ad una lunga diretta intagram, insieme alla nota pagina Tvlo. Durante questa chiacchierata con i followers il manager ha parlato di due volti molto noti della TV italiana. Parliamo delle conduttrici più amate del piccolo schermo: Barbara D’Urso e Maria De Filippi. Lele Mora in primis si congratula con loro per il lavoro svolto e per la passione che mettono nei programmi che conducono.

Ma subito dopo il manager ha scoperto gli altarini della TV italiana, svelando la vera ragione del grande successo della conduttrice di Uomini e Donne. Ecco che cosa ha detto: “La sua capo progetto, la sua produttrice, si chiama Sabrina Gregoretti. Nessuno la conosce, ma è lei che rende grandi i suoi programmi. Guarda cosa ha fatto lei di Maria? Quest’ultima è una grande esecutrice, ma dietro ha una persona di grande spessore…”.

Insomma, Maria De Filippi deve il suo grande seguito a questa fantastica donna, infatti il manager precisa anche che lei le da grandi consigli, e la aiuta a non fare errori. Le due, a quanto dice Lele Mora, lavorano in simbiosi, e nutrono un grande affetto reciproco. ” È una relazione lavorativa e di amicizia stabile che dura ormai da anni ” conclude il manager.

Dopo aver spiegato questo retroscena sulla carriera di Maria De Filippi, Lele Mora ha parlato di Barbara D’Urso. Il manager non ha lesinato sulle lusinghe, dimostrando di avere una grande ammirazione e di nutrire molto rispetto nei confronti della presentatrice. Ha detto su di lei che ha una grande forza e capacità. “Tutti la criticano, ma tutti la guardano.” Queste le parole che ha usato.

Per Lele Mora la D’Urso è una donna che lavora giorno e notte per i suoi programmi, con costanza e dedizione. Sempre riguardo Barbara D’Urso, il manager ha voluto poi sottolineare il grande cuore che la donna ha dimostrato in un’occasione particolare. Parliamo della sorpresa che la conduttrice ha ricevuto a Live-Non è la D’Urso, in occasione del suo compleanno.

In quel frangente la conduttrice era palesemente emozionata, e Lele Mora ha notato questo dettaglio ed ha voluto parlarne apertamente: “Lì si è vista la fragilità della signora d’Urso. E’ una grande professionista e sa affrontare tutto…”.

Poi, per concludere, Lele Mora ha parlato di Simona ventura, lasciando intendere che non è allo stesso livello della sua collega. Infatti ricorda amichevolmente alla sua ex collaboratrice che bisogna ricordare sempre le proprie origini e ricordare le persone che hanno fatto del bene. “Senza di me non ha avuto più contratti grossi” conclude.

Il manager non ha fatto mistero di essere rimasto deluso dalla sua ex collaboratrice, dicendo che: “I nostri rapporti sono interrotti…”. Lele Mora è sicuramente una personalità di spicco nel mondo della TV, e sicuramente la sua opinione non va sottovalutata. Del resto, possiamo constatare le doti delle due donne di cui il manager ha cantato le lodi ogni giorno, volgendo lo sguardo ai loro programmi e agli ascolti che riescono sempre a totalizzare, indipendentemente dalla situazione.