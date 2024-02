L’epoca dei Ferragnez è finita: cosa ne sarà del loro patrimonio? L’indiscrezione spopola sul web

Una delle coppie più amate d’Italia è arrivata al capolinea della storia d’amore. I Ferragnez si sono ufficialmente lasciati. E, dopo le molte ipotesi sul motivo della loro rottura, sorgono altre domande relative alla fine di questa storia d’amore. Come verrà suddiviso il patrimonio di Chiara Ferragni e Fedez? Valutando le cifre da capogiro, la divisione non sarà di certo semplice.

Come accade spesso i matrimoni finiscono e quando questo accade si deve far i conti con la burocrazia. In genere il patrimonio familiare, in alcuni casi, va diviso in modo equo tr ai due ex coniugi. Ma nel caso di Chiara Ferragni e Fedez, cosa accadrà?

Chiara Ferragni possiede diverse attività grazie alle quali nel 2016 Forbes l’aveva inserita nella lista dei 30 under 30 più influenti nel mondo. All’epoca il suo patrimonio si aggirava intorno agli 8 milioni di dollari, ma la giovane non si è fermata qui ed è arrivata ad essere la seconda influencer più pagata in Italia, con 90.000€ a post. Le sue aziende sono la ‘Fenice’ e ‘Tbs Crew’. Inoltre, con la madre ha aperto la Ferragni Enterprises che fa parte della holding Sisterhood. Secondo le stime del general manager, che affianca Chiara Ferragni, il giro di affari a fine 2023 delle due società si aggirava intorno ai 100 milioni di euro. Ovviamente prima degli scandali che hanno investito l’imprenditrice digitale.

Fedez, Federico Leonardo Lucia, inizia la sua carriera in modo umile, cantando nei centri sociali. La sua fama cresce nel tempo e con la notorietà accresce anche il suo patrimonio. Nel 2023 Forbes ha stimato il patrimonio del rapper con cifre che si aggirano intorno ai 20 milioni di euro. Tutti questi incassi sono dovuti a società collegate al rapper in modo diretto e indiretto. Come ad esempio Doom, Zdf e Zedef. Inoltre va tenuto conto di tutti gli ingaggi del rapper che negli anni è stato sia ospite che giudice in diversi programmi televisivi.

Come coppia, ci sono tutti gli incassi relativi alla sere “The Ferragnez” e le proprietà immobiliari, anche se, a quanto pare, la loro dimora attuale a CityLife apparterrebbe solo a Chiara Ferragni.

Insieme la coppia ha un tesoro, ma ora che l’epoca Ferragnez sembra finita, come cambia il loro patrimonio? La risposta è semplice, tutto dipende dagli accordi matrimoniali, ovvero se i due prima del matrimonio si sono accordati per la comunione dei beni o meno. In caso di esito positivo, ogni bene acquistato dopo il matrimonio verrà diviso al 50% tra i due ex coniugi. In caso negativo, ogni coniuge terrebbe il suo patrimonio e gli acquisti successivi, andrebbero valutati e divisi da un legale.