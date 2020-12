L’Eredità, vittoria da record: il montepremi è stratosferico

Ancora una volta Massimo Cannoletta sbanca L’Eredità. Giunto alla ghigliottina, il bravissimo concorrente dello show condotto da Flavio Insinna si è aggiudicato ben 50 mila euro in gettoni d’oro.

L’Eredità: gli indizi e la soluzione

Chiunque abbia mai seguito una puntata del game show di Rai Uno sa bene come funziona il gioco finale, quello dove è possibile portarsi a casa un ricco premio. Nella fattispecie, gli indizi a disposizione erano “conto”, “gente”, “Parigi”, “punto” e “ufficio”. Massimo Cannoletto ha scritto “Comune”, indovinando e confermando così il suo ruolo di supercampione.

Bottino impressionante

Ancora una volta Massimo ha dimostrato di avere mille e più risorse. Nel gioco finale è riuscito a trovare la parola esatta e ora il suo bottino ammonta a 252 mila euro. Impressionante.

Nel corso dei vari appuntamenti con L’Eredità il pubblico si è particolarmente affezionato a Cannoletta. Mercoledì scorso ha sbagliato, di proposito, una risposta al triello, per favorire un altro al suo posto.

Bonus di una vita

La concorrente Karen lo ha sconfitto durante l’eliminazione per l’accesso al triello ma poi è tornata in gara, dopo l’annuncio di Insinna. Per una regola del loro gioco – ha spiegato il presentatore – non era fuori, ma sarebbe tornato a giocare con loro. Grazie alle 7 ghigliottine consecutive cui ha partecipato, per lui è scattato il bonus di una vita, alla pari di un videogioco. Dunque, ci sarebbe stato ancora con loro.

Da L’Eredità a futuro Piero Angela?

Cannoletta dubitava di avere un tale talento. Intervistato dalla agenzia di stampa Adnkronos, una volta riammesso in gara, Cannoletta ha confidato di aver pensato di poter durare due o tre giorni e non un mese. La sua passione è raccontare la cultura, con un linguaggio divulgativo e non accademico, e gli piacerebbe farlo pure in televisione. La trasmissione di Flavio Insinna gli ha dato sicuramente visibilità: un buon punto di partenza!