Perché Rosa Chemical ha urlato Tam Tam alla fine della sua esibizione. Si, è come pensate. C'è lo zampino del FantaSanremo! 20 punti in più!

L’esibizione di Rosa Chemical è stata super, i fantallenatori sono totalmente impazziti. Quanti punti avrà guadagnato l’artista?

È stato presentato da Chiara Ferragni, aveva i capezzoli scoperti, gli occhiali, si è recato in platea, compiendo un gesto “particolare” nei confronti di Fedez, lo ha portato sul palco dell’Ariston, lo ha baciato sulla bocca e alla fine della canzone, ha detto Tam Tam!

Ma perché Rosa Chemical ha urlato Tam Tam alla fine del suo brano? Si, è come pensate. Anche questa volta c’è lo zampino del FantaSanremo!

Si tratta del bonus giornaliero del gioco parallelo al Festival di Sanremo 2023. Per la finale l’artista deve utilizzare l’espressione Tam Tam, guadagnando così 20 punti.

Questa sera non ci sarà soltanto il vincitore della 73esima edizione del Festival della canzone italiana, ma anche quello del FantaSanremo. Non c’è un premio, ma come gli stessi creatori hanno più volte ripetuto, la vittoria sarà la personale gloria eterna!

Questo è il secondo anno che il FantaSanremo coinvolge centinaia di migliaia di utenti. È un modo per divertirsi tutti insieme, pubblico e cantanti e per rendere il Festival di Sanremo un po’ più social. Non solo, questo gioco è riuscito a fare una cosa molto importante, che forse non succedeva da anni. Una cosa che ha sottolineato lo stesso conduttore Amadeus. Il gioco è riuscito a coinvolgere i giovani e a portarli a guardare e seguire il Festival della canzone italiana.

Ogni utente ha creato la propria squadra, non più modificabile dall’inizio della prima serata del Festival. Cinque artisti tra quelli in gara che in ogni esibizione guadagnano o perdono punti. Bonus o malus scelti dai creatori del FantaSanremo. Ci sono quelli settimanali e quelli giornalieri, scelti per una sola serata. Proprio come quello di questa sera per la finale. Vediamo quanti altri artisti diranno Tam Tam sul palco dell’Artiston!.