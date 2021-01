L’ex cantate di Amici ammette: “Tra me e Tommaso Zorzi c’è stato qualcosa”

Stando h24 sotto ai riflettori, tutte le verità (più o meno arbitrariamente vere) vengono a galla. Questa volta a parlare è un ex presunto flirt di Tommaso Zorzi, l’influencer 25 enne nasconde scheletri nell’armadio?

Il tutto è venuto a galla durante la serata di Biccy “Ciao 2020”, ospiti della serata Soleil Sorge e Luca Vismara. Proprio quest’ultimo, reduce dall’esperienza di Amici di Maria De Filippi ha tirato fuori un racconto piccante.

A fargli la domanda compromettente è stata proprio l’ex fidanzata di Luca Onestini. Soleil è entrata a gamba tesa, e ad un quesito così specifico non poteva tirarsi indietro.

Luca Vismara ha raccontato cos’è successo con il vippone più in voga nella casa del Grande Fratello Vip.

Io e lui ci siamo visti più e più volte, se nascerà qualcosa sarà fuori dal Grande Fratello Vip, lontano da tutto il mondo che ci circonda. Vedremo di conoscerci meglio. Allora, è vero che qualcosa c’è stato e no, non abbiamo giocato a briscola e nemmeno a tombola.

Da come parla il cantante sembra che tra i due c’è stato anche qualcosa di fisico. Luca è pronto anche per un possibile futuro con il concorrente:

Quindi ammetto che lascio le porte aperte a Tommaso Zorzi. Se lui aprirà i portoni io sono felice, vorrei che nascesse tutto in maniera semplice. Lo spero. Se poi non nasce nulla amen. Come tanti amori non sono nati non andrà avanti nemmeno questo.