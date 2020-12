L’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne e il calciatore saranno presto genitori: “Non bastano parole per raccontarlo”

Lei ex volto noto di Uomini e Donne, lui bomber dell’Empoli, Silvia Raffaele e Andrea La Mantia hanno annunciato che ben presto diventeranno genitori per la prima volta. Gioia immensa per la coppia che è insieme già da quattro anni e che vedrà, tra qualche mese, la propria famiglia allargarsi.

I più appassionati al programma di Canale 5, ricorderanno Silvia Raffaele per la doppia avventura all’interno del dating show più amato e apprezzato d’Italia. Nel 2015 era entrata per la prima volta sotto la luce dei riflettori, come corteggiatrice di Fabio Colloricchio. Il tronista dell’epoca, però, scelse Nicole Mazzoccato.

La sua bellezza e la sua spontaneità, però, avevano fatto in modo che la produzione del programma scegliesse Silvia come tronista per l’anno successivo. Il suo percorso da corteggiata, però, non portò a nessun risultato, visto che lei stessa scelse di abbandonare il trono senza scegliere nessuno.

Uscita dal mondo televisivo, ben preso la Raffaele ha trovato quello che pare proprio sia l’amore della sua vita, il calciatore Andrea La Mantia.

Silvia Raffaele e l’annuncio della gravidanza

I due bellissimi e innamoratissimi hanno scelto il giorno di Natale per comunicare a tutti i loro numerosi follower la lieta notizia. Per farlo, hanno pubblicato, su entrambi i loro profili, una serie di scatti molto romantici ed eloquenti. Andrea che abbraccia da dietro una Silvia Raffaele con un pancione ormai molto cresciuto. Nella didascalia, l’influencer ha annunciato anche quali saranno il sesso e il nome del bebè in arrivo:

Nonostante nell’ultimo periodo io sia stata abbastanza riservata inerente la mia vita privata, oggi sento la necessità e la gioia di condividere con voi una lieta notizia. Molto presto io e Andre saremo in tre. Inizia un nuovo capitolo della nostra vita insieme e non vediamo l’ora. Coming Soon Lorenzo! La gioia del tuo arrivo è un’emozione così indescrivibile che non bastano parole per raccontarlo.

La stessa foto è stata poi condivisa anche dal calciatore, che ha colto l’occasione per augurare le buone feste a tutti i suoi tifosi e i suoi amici e a dare loro forza e speranza in un periodo così difficile per tutti.