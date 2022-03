Martina Grado, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e scelta di Giacomo Czerny, ha recentemente pubblicato una storia su Instagram, lanciando un messaggio di body positivity. Messaggio molto apprezzato dai suoi numerosi seguaci.

“Credo non servano parole per farvi arrivare il concetto”.

Una semplice frase accompagnata dalle immagini della sua coscia con in bella vista le smagliature.

Le figure del mondo dello spettacolo hanno un grande potere sui social network e molto spesso lo utilizzano per lanciare dei messaggi positivi. Martina Grado ha voluto mostrare che anche lei non è perfetta e che come la maggior parte delle donne, ha le smagliature sul corpo e di certo non si vergogna di mostrarle al mondo del web.

Ogni donna dovrebbe accettarsi per quello che è e non dovrebbe vergognarsi di mostrarsi in tutta la sua bellezza, anche con la cellulite, qualche kg di troppo e le smagliature.

Sono tantissime le case di moda che cercano oggi di lanciare questi messaggi di supporto e coraggio, assumendo modelle imperfette.

Lo scorso anno sul web spopolava l’hastag #loveyourlines. Le vip del mondo dello spettacolo hanno deciso di utilizzare i canali social per mostrare ogni loro difetto, dalla cellulite, alle smagliature, all’acne senza trucco.

Tra le tante, colei che ha spopolato di più, è stata la modella Ashley Graham, diventata un vero e proprio simbolo del body positivity.

Martina Grado e Giacomo Czerny

La corteggiatrice di Uomini e Donne è stata scelta da Giacomo Czerny e l’amore tra i due, lasciato il programma condotto da Maria De Filippi, sembra a proseguire a gonfie vele!

Il loro percorso era stato travagliato, ricco di alti e bassi. Ma alla fine quello che forse era iniziato come un feeling, è sbocciato in amore vero e proprio.

In un’intervista al magazine del programma televisivo, l’ex tronista aveva raccontato: