L’ex fidanzato di Ilary Blasi rivela: “Stava con Totti per convenienza, sapeva delle corna ma lo accettava”

Nel corso dell’ultimo periodo sul web non si fa altro che parlare dell’addio più clamoroso dell’estate 2022, ovvero quello tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo le dichiarazioni fatte da Fabrizio Corona, adesso è l’ex fidanzato della conduttrice a parlare in merito alla questione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Gli scoop sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti non si fermano e la questione si arricchisce sempre più di dettagli. Qualche giorno fa Fabrizio Corona aveva promesso, tramite le sue Instagram Stories, di dire presto tutta la verità sull’addio tra l’ex calciatore e la showgirl.

Prima che il suo profilo Instagram venisse bloccato per la seconda volta, l’ex re dei paparazzi aveva reso pubblici alcuni messaggi dell’ex fidanzato di Ilary Blasi, Sean Brocca. Stando alle dichiarazioni di Corona, Sean Brocca è stato lasciato dalla Blasi per l’ex capitano della Roma con il quale sarebbe convolato a nozze solo per convenienza.

Le parole dell’ex fidanzato di Ilary Blasi

Dopo ben 20 anni, Brocca si sarebbe messo in contatto con Fabrizio Corona e avrebbe raccontato la verità. Queste sono state le sue parole:

Lei era una delle tante senza talento e la sua carriera sarebbe finita con Passaparola come tutte le altre. Io credo che Totti fosse molto innamorato di Ilary, anche se le ha fatto molte corna. Penso piuttosto che lei sia stata sposata solo per convenienza e abbia sfruttato il SUO NOME per fare carriera. Alla fine lei lo ha lasciato quando lui “ha perso tutto” e dopo che si era ben sistemata. Lei sapeva e ha accettato per 20 anni perché le conveniva.

D’altronde in un precedente racconto di Francesco Totti emerge che, durante il suo corteggiamento nei confronti della Blasi, quest’ultima era già fidanzata, probabilmente con l’uomo in questione: