L’ex velina svela il vero motivo dell’allontanamento dalla tv

Dal settembre del 1995 a giugno del 1996, Cristina Quaranta è stata velina di Striscia la Notizia insieme ad Alessia Merz. Ad oggi le porte del piccolo schermo per la donna si sono chiuse. E raggiunta da un noto sito di gossip, l’ex velina ha rivelato i veri motivi dell’allontanamento dal mondo dello spettacolo.

Cristina Quaranta è stato uno dei personaggi più amati degli anni ’90. Infatti, tutti ricorderanno l’ex velina del tg satirico Striscia la Notizia in coppia con la collega Alessia Merz. Ad oggi, però, l’esperienza televisiva sembra ormai conclusa e Cristina Quaranta svela i veri motivi dell’allontanamento dal mondo della tv.

Una delle ragioni per cui l’ex velina ha deciso di accantonare il mondo dello spettacolo è stata quella di dedicarsi alla figlia Aurora, oggi 18enne. Ma a questa motivazione, se ne aggiungerebbero altre che riguardano il suo carattere.

A riguardo la donna ha dichiarato:

Non sono affatto arrabbiata con la televisione. Nella vita avrei voluto fare tutt’altro, è accaduto tutto per caso. Non ho mai cercato questa carriera.

Successivamente a questa dichiarazione Cristina Quaranta ha aggiunto di essere stata penalizzata a causa del suo carattere un po’ scomodo.

Durante l’intervista, però, l’ex velina di Striscia la Notizia confessa il reale motivo per cui avrebbe deciso di allontanarsi definitivamente dal mondo dello spettacolo. Queste sono state le sue parole:

È da anni che non mi si vede in televisione perché ho deciso di accantonare il mondo dello spettacolo da quando sono diventata mamma. Mia figlia Aurora è stata la priorità. Oggi, che ha quasi 18 anni, mi rendo conto che la tv non è più quella dei miei amati anni Novanta. Da quando ho lasciato la tv, ho fatto altri lavori: sono stata ufficio stampa e agente immobiliare, mentre oggi gestisco il negozio di tendaggi di un amico a Milano. Mi piace molto questo lavoro, anche perché non sono fatta per stare a casa con le mani in mano. Mi piace riscoprirmi, reinventarmi e fare cose nuove.

Nonostante queste dichiarazioni, però, la donna sarebbe pronta a tornare in pista qualora ricevesse qualche proposta per un lavoro in tv. Nel frattempo si gode la sua vita attuale di cui, stando a quanto dichiarato, è molto fiera.