L’ex volto di Temptation Island svela il nome del bebè: le polemiche degli haters. Lei si giustifica così

"Sarà Vittoria": polemica sul nome scelto da Martina Sebastiani per la sua bimba che nascerà ad agosto

L’abbiamo conosciuta tutti nel 2018, quando era una delle concorrenti del reality show Temptation Island. All’epoca era fidanzata con Gianpaolo Quarta e fece molto discutere molto per il suo flirt con Andrea Dal Corso. Oggi, Martina Sebastiani ha ritrovato la felicità grazie ad un nuovo amore, con il quale sta anche per abbracciare una bambina.

Lo scorso febbraio, sul profilo Instagram dell’ex concorrente del famoso reality show delle coppie, era apparso il lieto annuncio della gravidanza. Martina, che dopo tutti gli scoop nati durante la sua permanenza a Temptation Island oggi ha finalmente ritrovato l’amore, aveva detto al mondo intero di essere incinta.

Il giorno del nostro anniversario in TRE! Non potevo desiderare di più dalla vita! Un uomo stupendo che amo alla follia, una casa tutta nostra e adesso TU!

La prima grande emozione quando l’abbiamo scoperto, la seconda quando già dopo 2 mesi si muoveva così tanto durante l’ecografia che quasi sembrava che ballasse. Oggi, sappiamo che stai bene, cresci tanto, sei un po’ pazzerella/o, non stai un attimo ferma/o, ci regali ogni mese una gioia in più. Ti Aspettiamo e non vediamo l’ora di viverti!

La polemica sul nome scelto da Martina Sebastiani

Se a Febbraio aveva annunciato di essere in dolce attesa, soltanto ieri Martina Sebastiani ha deciso di dire a tutti i propri follower il sesso del bebè e anche il nome scelto.

Nel video, oltre a lei, compaiono anche il suo compagno e il suo nipotino Matteo, mentre tutti insieme scoppiano un grande palloncino dal quale escono tantissimi piccoli palloncini rosa.

Finalmente abbiamo avuto la conferma… Sarà Vittoria… Una cuginetta per Mattia! Ti aspettiamo amore!

Impossibile per qualcuno non notare che, il nome scelto dalla coppia, è lo stesso scelto da Chiara Ferragni e Fedez per la loro seconda figlia nata soltanto pochi giorni fa.

Polemica che la Sebastiani ha voluto subito smorzare sul nascere, commentando così: