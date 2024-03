“L’ho fatto di nuovo” Belen Rodriguez mostra la foto della pancia e i fan sono al settimo cielo!

Prima o poi bisognerà risollevarsi, soprattutto quando sono coinvolti dei figli. Stiamo parlando della situazione attuale di uno dei personaggi televisivi nazionali più chiacchierati di sempre e costantemente sulle pagine di gossip. Belen Rodriguez è in piena rinascita, non c’è dubbio. Dopo aver archiviato le storie d’amore con Stefano De Martino ed Elio Lorenzoni, la showgirl è tornata sul set e si sta dedicando anima e corpo a se stessa. Recentemente, infatti, sono arrivate belle novità per la conduttrice e modella che comunicano un periodo senza dubbio positivo, costellato di soddisfazioni.

Viaggi da sola, lezioni di danza, una nuova casa da arredare. L’annuncio di quest’ultima novità bomba è arrivato proprio nella giornata di ieri sui social. Un appartamento dove lavorare, e molto, per renderlo perfetto per lei e la sua famiglia.

Non ci sono dubbi che tengano: Belen Rodriguez ha messo il suo benessere al primo posto e la sua ritrovata serenità è evidente dal sorriso che porta da un po’ di tempo nelle apparizioni pubbliche e virtuali.

Nelle ultime ore, ha fatto un nuovo “colpo di testa”. Lo ha annunciato mettendo una foto della sua pancia sui social. Lo scatto ha fatto impazzire da subito riviste di gossip e fan: il primo pensiero è andato subito a una nuova gravidanza. La pancia in primo piano nella fotografia lanciava un messaggio neanche troppo “criptico”. Poi è arrivata la spiegazione.

Belen Rodriguez ha messo in mostra il ventre per mettere in risalto il suo nuovo piercing. La showgirl, d’altronde, non è nuova ai piercing. Lo aveva già da giovane, ma poi lo aveva tolto, come succede con alcuni accessori che si sceglie di indossare solo in giovane età, salvo poi tornare sui propri passi e apprezzare di nuovo un gioiello sulla propria pelle. Ora, Belen Rodriguez ha quasi 40 anni, ha deciso di sfoggiarlo di nuovo, e anche con un tocco di audacia e sensualità.

Showgirl Belen Rodriguez at the amfAR charity dinner during the Milan Fashion Week, in Milan, Italy, 22 September 2018. ANSA/MATTEO BAZZI

Su Instagram, ha pubblicato una foto con il piercing e la didascalia “Oops! I did it again”, citando Britney Spears. Un messaggio chiaro: non c’è età per sentirsi trendy e “sul pezzo”. Il nuovo piercing di Belen ha fatto impazzire i fan, in molti la stanno applaudendo per la sua sicurezza e la sua sfrontatezza. Chi ha detto che a 40 anni si è troppo adulti per un bel piercing luccicante?