La vita di Linda Evangelista è stata piena di successo, ma anche di ostacoli e ombre, alcune delle quali sconosciute a tutti. In una recente intervista rilasciata al The Wall Street Journal, l’ex super top model ha parlato del tumore al seno con cui combatte dal 2018 e che ogni tanto purtroppo si ripresenta. Le parole dell’ex modella.

Nata in Canada da genitori italiani (di Frosinone) il 10 maggio del 1965, Linda Evangelista ha avuto fin da bambina un unico desiderio e sogno, quello di diventare una modella.

Obiettivo ampiamente raggiunto, visto che negli anni novanta, nel periodo in cui le star planetarie erano le super top model, lei è riuscita a diventare una di loro. Affiancando sulle passerelle di tutto il mondo nomi del calibro di Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford e Kate Moss.

Successo, ma anche tanti ostacoli ed ombre nella vita di Linda. Relazioni finite male, una gravidanza interrotta al sesto mese e interventi di chirurgia estetica che l’hanno sfigurata.

Dal 2018, inoltre, la Evangelista ha dovuto anche affrontare un altro mostro, un tumore al seno che le è stato diagnosticato.

In una recente intervista rilasciata al The Wall Street Journal, l’ex super top model ha spiegato innanzitutto come mai ha deciso di tenere nascosta la notizia:

Ho mantenuto il silenzio e solo poche persone lo sapevano. Non sono una di quelle persone che deve condividere tutto. Mi sono detta che un giorno lo avrei raccontato, ma non mentre lo stavo vivendo. Non volevo che il Daily Mail mi aspettasse fuori dalla porta come fa ogni volta che succede qualcosa.

Il pensiero di Linda Evangelista sulla malattia

Dopo la prima diagnosi del 2018, Linda Evangelista ne ha ricevuta un’altra l’estate scorsa, quando si è sentita un nodulo al seno sospetto e che si è rivelato quello che purtroppo era, un ritorno del tumore.

L’oncologo oggi l’ha rassicurata spiegandole che la diagnosi è positiva, ma lei comunque sa che il mostro può tornare da un momento all’altro. In ogni caso, lei si sente fortunata:

So di avere un piede nella fossa, ma sono nel mood di fare festa. Ho superato dei problemi di salute terribili. Sono felice di festeggiare il mio libro e la mia vita. Sono così felice di essere viva. Qualsiasi cosa arrivi ora è un bonus.

Il prossimo 16 settembre verrà pubblicato il suo libro, intitolato “Linda Evangelista Photographed by Steven Meisel”, i cui proventi, come ha spiegato nell’intervista, saranno devoluti ad una organizzazione che si occupa della ricerca per la cura contro il cancro al seno.