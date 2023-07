Esattamente come aveva agito già nel 2021, quando era diventata mamma per la prima volta, anche oggi Naomi Campbell, una delle top model più ambite e famose della storia, ha voluto annunciare la nascita del bebè solo alla fine, quando già aveva la sua creatura tra le braccia. Questa volta si tratta di un maschietto.

Naomi Campbell ha bisogno davvero di pochissime presentazioni. Il suo nome, il suo volto, il segno che ha lasciato nel mondo della moda parlano assolutamente per lei, una delle più grandi top model della storia.

Oggi ha 53 anni, ha mantenuto la sua sbalorditiva bellezza e anche la promessa che si era fatta qualche anno fa, quando aveva parlato del suo desiderio di diventare mamma. A riguardo, nel 2016 aveva detto:

Voglio avere dei bambini, anche se non so ancora in che modo. Penso che sarei una buona madre e molti sono d’accordo non me. Lo farò quando mi sentirò pronta. Senza correre. E se non dovesse esserci un uomo, lo farò da sola. Non ho paura di farlo e con le tecnologie e le ricerche mediche che ci sono oggi, non è poi così difficile. Ma, come ho già detto, ho bisogno di tempo per raccogliere più informazioni possibili.