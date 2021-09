Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia da parte di Linda Evangelista che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. L’x top model si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social a causa di un trattamento estetico il quale le ha deformato il viso. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

Linda Evangelista appare irriconoscibile agli occhi di tutti i suoi fan. Infatti, sembra che un intervento estetico abbia completamente sconvolto la sua vita costringendola ad abbandonare le passerelle di moda. Ad annunciarlo è stata lei stessa sul suo profilo Instagram. Ecco le dichiarazioni che hanno lasciato tutti i suoi followers senza parole.

Durante gli anni novanta, Linda Evangelista era una delle modelle più richieste nel mondo della moda insieme alle colleghe Naomi Campbell, Claudia Schiffer e Kate Moss. Nonostante questo, la 56enne ha dovuto abbandonare la passerella a causa di un intervento estetico purtroppo finito male.

A darne l’annuncio è stata la stessa top model la quale ha raccontato sui social la sua esperienza personale a tutti i suoi fan. Con un lungo post sul suo profilo Instagram Linda Evangelista ha voluto dire:

Ai miei follower che si sono chiesti perché non ho più lavorato, mentre le carriere delle mie colleghe sono state in ascesa, la ragione è che sono stata brutalmente sfigurata da una procedura di criolipolisi, che ha fatto l’opposto di quello che ha promesso.

Il trattamento di chirurgia estetica di cui parla la donna utilizza il freddo per rimuovere gli accumuli di grasso attaccando direttamente le cellule adipe. Stando al racconto della modella, il trattamento in questione avrebbe fatto l’opposto sul suo viso:

Dunque, Linda Evangelista avrebbe sviluppato una iperplasia adiposa paradossa, indicata come effetto collaterale della criolipolisi. Era l’anno 2017 quando sono apparse alcune immagini della modella che mostravano la sua trasformazione fisica. Linda Evangelista ha concluso il suo post spiegando di voler dimenticare questo triste accaduto. Queste le sue parole:

Voglio andare avanti per liberarmi della vergogna. Sono così stanca di vivere in questo modo. Vorrei uscire dalla mia porta a testa alta, nonostante non sembri più me stessa.