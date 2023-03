Una gioia immensa per la stella del cinema americano Lindsay Lohan. L’attrice, cantante e modella statunitense ha infatti da poco annunciato, tramite i suoi social network, che sta per diventare mamma per la prima volta. A donarle la gioia il suo novello sposo, il finanziatore Bader Shammas.

Credit: lindsaylohan – Instagram

Aldilà delle voci di gossip che spesso l’hanno vista protagonista, non si può fare a meno di riconoscere in Lindsay Lohan una vera professionista dello show business.

La star ha quasi 37 anni e vanta già un curriculum di tutto rispetto nel mondo del cinema, della musica e della moda.

Da alcuni anni ha scelto di mostrare sempre meno particolari della sua vita privata, ma ora che ha trovato la stabilità anche a livello affettivo, spesso e volentieri concede ai milioni di fan che la seguono sui social degli sprazzi della sua vita.

Nel luglio scorso, per l’esattezza il 2, proprio nel giorno del suo compleanno, ha pronunciato il fatidico sì all’uomo incontrato qualche anno fa e che le ha completamente stravolto la vita.

Si tratta di Bader Shammas, un finanziatore statunitense di 36 anni, che attualmente, stando a quanto appreso sul web, ricopre la carica di vice presidente del Credit Suisse, una società internazionale di gestione patrimoniale con sede a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

Il tenero annuncio di Lindasy Lohan

Credit: lindsaylohan – Instagram

Il matrimonio ha dato soprattutto serenità a Lindsay Lohan, come si evince dal post pubblicato dalla star proprio nei giorni successivi al matrimonio:

Sono la donna più fortunata del mondo. Mi hai trovato e sapevi che volevo trovare la felicità e la grazia, tutto allo stesso tempo. Sono sbalordita che tu sia mio marito. La mia vita e il mio tutto. Ogni donna dovrebbe sentirsi così ogni giorno.

Oggi la felicità della coppia può considerarsi doppia, visto che ben presto diventeranno un trio. L’attrice, infatti, su Instagram ha pubblicato un post per annunciare la gravidanza.

Credit: lindsaylohan – Instagram

“Siamo benedetti ed emozionati“, ha scritto la star a corredo dell’immagine di una tutina di un neonato, che riporta la scritta “Coming soon” sul petto.

Innumerevoli le reazioni e i commenti al post. In tanti hanno voluto congratularsi con Lindasy per il lieto evento. E tra questi spunta anche quello di Paris Hilton, che ha dato il benvenuto all’amica e collega nel “Club delle mamme“.