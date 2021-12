Nella puntata di ieri di Verissimo, Silvia Toffanin ha avuto modo di intervistare Paola Ferrari, la giornalista e cronista sportiva della Rai, famosa per aver accompagnato l’Italia anche negli ultimi trionfanti campionati europei. Nella chiacchierata, la giornalista si è lasciata andare in racconti della sua infanzia che ancora la tormentano e che hanno condizionato tutta la sua vita.

L’infanzia della giornalista non è stata affatto semplice. Ed è stata proprio lei a raccontarlo, nell’intervista a cuore aperta rilasciata ieri pomeriggio a Verissimo.

La mia infanzia e adolescenza sono state un incubo. Mia mamma aveva dei problemi mentali seri ed ha cercato per ben tre volte di uccidermi. Poi, sono riuscita a difendermi e sono scappata via di casa. Ero sola. Mio padre non era molto presente e non avevo fratelli che potevano proteggermi. È stato un trauma molto difficile da superare.